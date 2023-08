Switch: Remaster von Game Boy Titel Trip World DX erscheint

Sowohl physisch als auch als Download.

Nach der physischen Ankündigung im April des Titels auf allen gängigen Plattformen, erscheint der Titel nun auch im eShop der Nintendo Switch. Trip World DX wird am 31.08.2023 erwerbbar sein.

Trip World

Es handelt sich um ein Remaster des 8-Bit Game Boy Titels von Sunsoft, welcher 1992 in Japan und ein Jahr später bei uns erschienen ist. Der Titel war bereits auf der Virtual Console des Nintendo 3DS erhältlich. Nun erscheint er bei Limited Run Games, sowie im Nintendo Switch eShop. Ansonsten ist der Spiel vor allem Sammlern ein Begriff, da dessen Game Boy Modul von damals gar nicht so einfach mehr zu finden ist.

Sei eine Blume

Reise als Held in Form eines Hasenwesens namens Yakopoo durch mehrere fantastische Länder aus Dschungel, Ozean, Burg und Berg in Trip World DX. Die Maita Blume, welche ein Symbol des Weltfriedens darstellt wurde gestohlen und stürzt die Welt ins Chaos. Man fliegt durch die Lüfte, wandert über’s Land oder schwimmt im Wasser. Dabei ist man auf der Suche nach der Blume un die Welt wieder in ihre Fugen zu bringen. Yakopoo ist im Stande seine gestallt zu verändern. So ist er als Ball unterwegs, kann sich einen Schwanz für Attacken wachsen lassen. Aber auch in eine Blume kann er sich verwandeln, welche die Feinde zu Freunden macht.

Die Neuerungen

Die neue Color Version kommt mit einem Museumsmodus, Musikplayer, neuen Oberflächen und Designs daher. Damit aber nicht genug. Denn der damalige verantwortliche Leiter des Titels Yuichi Ueda war in diesen Prozessen involviert! Wer hätte das noch erwartet?

Im Museum

Die neue Version hebt alle Stärken des Originals hervor und in Farbe! Im Museum erfährt man wie das Spiel zu Stande kam. Inklusive Entwicklungsdetails und sogar gefilmten Interviews. Dabei kann man auch den kompletten Soundtrack anhören.

Trip World DX wird ab dem 31.08.2023 im eShop der Nintendo Switch erhältlich sein.

