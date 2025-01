Switch 2: Erster Trailer bestätigt die Größe

Eine Analyse des Switch 2-Trailers hat die ungefähre Größe der nächsten Nintendo-Konsole enthüllt. Die Abmessungen stimmen gut mit einigen früheren Leaks überein, mit kleinen Abweichungen, die sich vernünftig erklären lassen. Das Unternehmen kündigte die Switch 2 offiziell am 16. Januar 2025 an, mit einem 2:22-minütigen Enthüllungstrailer. Das Werbevideo konzentrierte sich auf das Design der Konsole und verglich sie mit der ursprünglichen Switch.

Obwohl noch viele Fragen zum Gerät offen sind, enthüllte der Trailer einige Details, von denen einige nicht auf den ersten Blick ersichtlich waren. So bestätigte das Video indirekt die ungefähren Abmessungen der Konsole, die sich aus dem Teil um die 15-Sekunden-Marke ableiten lassen, in dem das kommende Gerät flankiert von den vermutlich magnetischen neonblauen und neonroten Joy-Cons der ursprünglichen Switch gezeigt wird. Da die aktuellen Controller 102 mm hoch sind und der Trailer sie neben der neuen Konsole in einer fast geraden Linie zeigt, ist es möglich zu berechnen, um wie viel größer die Switch 2 im Vergleich zu ihrem Vorgänger ist.

Werbung

Erster Nintendo Switch 2-Trailer lässt die Größe ungefähr berechnen

Indem man die Pixel zählt und einige grundlegende arithmetische und trigonometrische Methoden anwendet. Das Magazin Game Rant hat dies getan und schätzt, dass der Switch-Nachfolger 202 mm breit und 115 mm hoch ist. Diese Analyse legt nahe, dass der 16:9-Bildschirm der Switch 2 ungefähr 100 × 176 mm misst. Nach dem Satz des Pythagoras beträgt die Diagonale also etwa 203 mm oder acht Zoll. Dies deckt sich mit einer Reihe aktueller Leaks sowie einem Bericht von Omdia Research Manager Hiroshi Hayase vom Januar 2024, der korrekt voraussagte, dass die Switch 2 einen 8-Zoll-Bildschirm haben würde.

Er sagte auch voraus, dass die Konsole ein LCD-Panel anstelle eines OLED-Panels verwenden würde, was von Nintendo bisher nicht offiziell bestätigt wurde. Game Rants Schätzung der Abmessungen der kommenden Konsole stimmt weitgehend mit den Abmessungen überein, die die Switch 2 im Dezember 2024 von Dbrand geleakt wurden. Der Zubehörhersteller gab an, dass die Konsole mit einer Breite von 200 mm und einer Höhe von 115 mm.

Quelle: Gamerant