Super Mario Bros. Wonder: Spekulationen über einen zweiten Teil

Ein neues Gerücht deutet darauf hin, dass Super Mario Bros. Wonder 2 für die Nintendo Switch 2 in Entwicklung ist. Es sind etwas mehr als ein Jahr seit der Veröffentlichung von Super Mario Bros. Wonder für die Nintendo Switch vergangen. Als dieses Switch-exklusive Spiel erschien, war es das erste traditionelle Sidescroller-Super-Mario-Spiel seit New Super Mario Bros. U im Jahr 2012.

Es wurde nicht nur das schnellst verkaufte Super Mario-Spiel aller Zeiten, sondern ist auch ein heißer Anwärter auf das Spiel des Jahres 2023. Ein direkter Nachfolger dieses Erfolgs wäre also nicht überraschend. Laut dem neuen Gerücht ist der Nachfolger für die Nintendo Switch 2 bereits in Arbeit, wird aber erst in ferner Zukunft erscheinen. Konkret bedeutet dies, dass das Veröffentlichungsdatum nicht 2026 oder 2027, sondern 2028 sein soll.

Laut Leaker könnte Super Mario Bros. Wonder 2 für die Switch 2 erscheinen

Das bedeutet, dass Super Mario Bros. Wonder 2 erst im vierten Jahr nach der Einführung der Nintendo Switch 2 auf den Markt kommen könnte. Leider handelt es sich nur um ein Gerücht. Es gibt keine Informationen darüber, wann das Spiel für die Nintendo Switch 2 offiziell angekündigt wird oder was die Fans vom nächsten Spiel erwarten können. Das Gerücht stammt von der beliebten Instagram-Seite Mr. Nintendad, die es kürzlich mit ihren über 100.000 Followern geteilt hat.

Wie bei allen Gerüchten sollte man auch dieses mit Vorsicht genießen, da die Quelle keine Leaks vorweisen kann, die ihre Behauptungen bestätigen. Nintendo hat sich zu diesem Gerücht nicht geäußert, und da das Unternehmen in der Regel keine Stellung zu Gerüchten bezieht, erwarten wir auch in diesem Fall keine Änderung. Sollte sich dies jedoch ändern, werden wir die Informationen entsprechend aktualisieren.

