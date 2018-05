Die Gerüchteküche vor der E3 2018 ist am brodeln! Das Wasser ist quasi schon am verdampfen. Das Gerücht von Reddit-Nutzer „SoMeh“ wies darauf hin, dass Fallout 76 angekündigt wurde. Der User sagte auch, dass Microsoft auf der E3 2018 ein neues Gears of War, Forza Horizon 4, Halo 6 und Sunset Overdrive 2 zeigen werde.

Offensichtlich gibt es viele Gründe, skeptisch zu sein. Ein neuer Gears-Titel, Forza Horizon 4 und der nächste Halo sind keine harten Vorhersagen – selbst wenn einer von ihnen nicht angekündigt wird, wissen wir irgendwie, dass sie sich in der Entwicklung befinden. Sunset Overdrive 2 scheint jedoch eine Anomalie zu sein. Angesichts der Anzahl von Jahren seit dem ersten Spiel und Insomniacs Arbeit an Spider-Man, könnte es tatsächlich passieren.

Es scheint nicht der Fall zu sein, so der leitende Reporter von Waypoint, Patrick Klepek (der auch ein ehemaliger Nachrichtenredakteur von GiantBomb ist). Klepek sagte auf Twitter, dass Sunset Overdrive 2 „gerade nicht passiert“.

Sunset Overdrive 2 isn’t happening right now. I poke around about this game all the time; it’s one of my generational favorites, and desperately asked for a sequel. It’s not in development. https://t.co/kYz4teHcmC

— Patrick Klepek (@patrickklepek) 30. Mai 2018