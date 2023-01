Streaming Charts 2022: die meistgesehenen Filme und Serien – Hitliste für Anfang 2023

Diese Filme und Serien wurden 2022 am meisten auf Netflix, Prime Video, Disney+, Sky und Co angesehen.

Stranger Things: Staffel 4 ist auf Netflix verfügbar. - Charile Heaton als Jonathan Byers, Millie Bobby Brown als Eleven, Finn Wolfhard als Mike Wheeler, Eduardo Franco als Argye, und Noah Schnapp als Will Byers - (C) NETFLIX

JustWatch hat uns die Streaming Charts für 2022 zugesendet, die auch zeitgleich eine Hitliste für Anfang 2023 sind, welche Filme und Serien man nachholen sollte, wenn man im Trend liegen möchte. Welche Filme und Serien waren letztes Jahr am beliebtesten auf Netflix, Prime Video, Disney+, Paramount+ und Sky?

Woher stammen die Daten? JustWatch erhebt die Charts aufgrund der Popularität der Filme und Serien auf seiner eigenen Webseite. Sie haben also nichts damit zu tun, ob ein Film oder eine Serienstaffel fertig gesehen wurden. Die gesamte Streaming-Zeit eines Titels wird also nicht erhoben. Aufgrund der Popularität kann jedoch gut abgelesen werden, wie oft ein Film oder Serie abgerufen wurden.

Streaming Charts 2022: TOP 10 Filme in Deutschland – Hitliste für Anfang 2023

Unter den Top-Spielfilmen für 2022 gibt es eigentlich keine große Überraschung. Obwohl Top Gun Maverick erst Ende Dezember auf Paramount+ verfügbar war, wurde der Kinoblockbuster am häufigsten gesucht. Dahinter befindet sich der dunkeldüsterte The Batman. Kein Wunder, dass ein zweiter Film mit Robert Pattinson bereits bestätigt wurde. Auf Platz 3 – für mich etwas unerwartet: Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Womit sich Platz 4 Thor: Love and Thunder verdient hat ist für mich ebenfalls nur aufgrund der Popularität des Marvel Cinematic Universe zurückzuführen. Der Film ist zeitweise lustig, aber eigentlich kein guter MCU-Film. Dahinter ebenfalls ein Film der sehr enttäuscht hat: Jurassic World – Ein neues Zeitalter.

Streaming Charts 2022: TOP 10 Serien in Deutschland – Hitliste für Anfang 2023

Das Ranking ist aufgrund der Popularität der Titel. Wednesday schafft es nicht Stranger Things zu überholen. Zumindest beim Startwochenende war der Addams-Family-Ableger äußerst beliebt und darüber hinaus auch der “Ich tanz mit meiner Hand”-Ausschnitt aus der Netflix-Serie. Kein Wunder also, dass es eine zweite Staffel von Wednesday geben wird. Stranger Things ist also auf Platz 1. Verdient? Auf jeden Fall. Die vierte Staffel legt vor und die Fans freuen sich auf die finale fünfte Staffel der Hit-Serie auf Netflix.

Dahinter der Game of Thrones-Spin-off House of the Dragon. Nachdem die ersten Episoden verwirrt haben, aufgrund der vielen Zeit-Sprünge, kam die Serie in den letzten Episoden so richtig in Fahrt. Man ist gespannt auf die zweite Staffel, die den “Tanz der Drachen” so richtig beginnen lässt. Übrigens schafft es Wednesday auf Platz 4, hinter Euphoria. Die HBO-Serie über Drogen, Teenager-Leben, Liebe und Freundschaft interessiert die JustWatch-Besucher.