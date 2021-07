Steam und PSN sind wegen eines riesigen Internetausfalls offline!

Steam und PSN sind ausgefallen - (C) Sony Interactive Entertainment, Valve/Steam - Bildmontage: DailyGame

Steam- und PlayStation Network-Dienste wie der PlayStation Store sind heute nach einem offensichtlichen Netzwerkausfall ausgefallen.

Bisher gibt es keine Erklärung für den Ausfall, aber Benutzer können nicht auf Steam zugreifen, um neue Spiele zu kaufen oder herunterzuladen. Das gleiche gilt für das PlayStation-Netzwerk.

Es gibt auch Berichte darüber, dass Fortnite in alles verwickelt ist, was diese Spieldienste beeinflusst.

Steam und PSN ausgefallen

18:24 Uhr – Updates und Downloads funktionieren auf Steam.

18:49 Uhr – Steam funktioniert wieder. Der Shop wurde wieder online genommen. User werden dazu aufgefordert den Client neu zu starten. Freundeslisten, Spielebibliotheken waren davon nicht betroffen

19:19 Uhr – Laut einem Bericht des Twitter-Accounts von “Fortnite Status” gibt es Hinweise, das Fortnite in “alles verwickelt ist”, was PSN und Steam betrifft. Ebenso ist der Epic Games Store von dem Ausfall betroffen. Soziale Dienste wie Facebook, Twitter, TikTok und Co sind nicht von diesem Internetausfall involviert.

Laut Twitter-Berichten scheint die Quelle des Ausfalls bei Akamai zu sein, eines der größten ISP-Netzwerke der Welt.

„Wir sind uns eines aufkommenden Problems mit dem Edge-DNS-Dienst bewusst“, schrieb das Unternehmen auf seiner Website. “Wir untersuchen das Problem aktiv.”

Akamai Technologies berichtet alle 30 Minuten auf seinem Twitter-Account über den aktuellen Status.

In einem aktuellen Status wird geschrieben, dass die Ausfälle nicht auf einen Cyberangriff zurückzuführen sind.

Laut TheVerge sind auch andere Webseiten und Dienste derzeit inaktiv, auch Bank- und Finanzseiten.

Probleme gelöst?

20:10 Uhr – Akamai hat laut ihrem Twitter-Account einen Fix für das Problem implementiert. Basierend auf den aktuellen Beobachten nimmt der Dienst wieder den normalen Betrieb auf. Epic Games Store, Steam Shop und PlayStation Store sollten wieder ohne Probleme funktionieren.

Auf den diversen Störungsseiten gibt es aktuell keine Neumeldungen mehr.