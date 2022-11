Steam erreicht Rekord von 31,3 Millionen Nutzern an Thanksgiving

Die äußerst beliebte digitale Vertriebsplattform und das Ladengeschäft Steam hat an diesem Thanksgiving-Wochenende einen neuen Rekord an gleichzeitigen Nutzern erreicht: 31,3 Millionen Spieler erreichten am 26. November 2022 ihren Höchststand. Seit dem Start der Plattform durch Valve am 12. September 2003 hat Steam ein extrem konstantes Wachstum verzeichnet.

Die Nachricht wurde zuerst von einem Brancheninsider, der auf Twitter als Morwull bekannt ist, entdeckt. “Nicht ganz unerwartet, aber Steam hat gerade 31,3 Millionen gleichzeitige Nutzer erreicht. Die Thanksgiving-Feierlichkeiten und diese Jahreszeit sowie die zahlreichen Herbst- und Black Friday-Verkäufe haben dies möglich gemacht”, so Morwull. “2022 war ein Jahr mit vielen Meilensteinen für die Plattform.”

Not entirely unexpected but Steam just reached 31,1 million concurrent users. Thanksgiving festivities and this time of the year in addition to the multiple Autumn/Black Friday sales made this possible.

2022 has been quite a year in terms of milestones for the platform. https://t.co/2zX9hW0DYO pic.twitter.com/K19Vz2mSqn

— Alejandro LL. (@Morwull) November 26, 2022