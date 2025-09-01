Star Wars: Starfighter – Ryan Gosling im neuen Film, wird die Handlung vom Videospiel-Klassiker inspiriert?

Markus BauerMarkus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Kann ein fast 25 Jahre altes Videospiel die Vorlage für einen modernen Star Wars-Film sein? Genau diese Frage stellen sich Fans seit der Ankündigung von Star Wars: Starfighter vor wenigen Tagen. Denn das gleichnamige Spiel von LucasArts erschien 2001 für die PlayStation 2 und gilt bis heute als Geheimtipp unter den Action-Games im Star Wars-Universum.

Nun haben in Großbritannien die Dreharbeiten zum Film begonnen, mit einem hochkarätigen Cast rund um Ryan Gosling, Amy Adams, Mia Goth und Flynn Gray. Das erste offizielle Foto zeigt Gosling auf einem Gefährt, das stark an den legendären Landspeeder erinnert.

Werbung

Twitter/X-Inhalt

Dieser Inhalt stammt von X (Twitter) und kann personenbezogene Daten übertragen. Inhalt anzeigen

Das Spiel von 2001 als heimliche Inspiration für die Handlung?

Im Spiel Star Wars: Starfighter übernahm man die Kontrolle über verschiedene Piloten, die in der Zeit kurz vor der Schlacht von Naboo gegen die Handelsföderation kämpften. Charaktere wie Rhys Dallows, die Söldnerin Vana Sage oder der Pirat Nym prägten die Handlung und machten das Game zu einem spannenden Bindeglied zwischen Star Wars: Episode I und den späteren Ereignissen.

Besonders in Erinnerung blieben die abwechslungsreichen Missionen: von der Verteidigung des königlichen Schiffs bis zum Angriff auf Droidenfabriken auf dem Vulkanplaneten Eos. Diese Mischung aus Weltraumaction, Bodengefechten und Story-Sequenzen verlieh dem Spiel Kultstatus.

Kategorie Details Titel Star Wars: Starfighter Entwickler LucasArts Publisher LucasArts Release Februar 2001 (PlayStation 2), später auch für Xbox & PC Genre Action-Simulation / Space Combat Zeitraum Kurz vor der Schlacht von Naboo (Episode I) Protagonisten Rhys Dallows, Vana Sage, Nym, Reti Kern-Gameplay Raumschlachten in verschiedenen Starfightern, Story-Missionen Besonderheiten Verknüpfung mit den Ereignissen von Die dunkle Bedrohung Rezeption Gute Kritiken für Action und Story, ca. 80/100 Metacritic Nachfolger Star Wars: Jedi Starfighter (2002) mit erweiterter Handlung und Machtfähigkeiten

Wird das Spiel eins zu eins adaptiert?

Regisseur Shawn Levy stellte bereits klar, dass es sich um eine neue Geschichte handeln wird. Aber allein der Titel ist für viele Fans ein Versprechen: Easter Eggs, Anspielungen oder sogar Nebenfiguren aus dem Game könnten es auf die Leinwand schaffen. Könnte man vielleicht Nym oder Vana in einer kleinen Szene wiedersehen?

Ryan Gosling als Hauptdarsteller, Rolle noch geheim

als Hauptdarsteller, Rolle noch geheim Amy Adams – mögliche zentrale Figur mit politischem Einfluss

– mögliche zentrale Figur mit politischem Einfluss Flynn Gray – britischer Jungstar, bekannt aus Wednesday

– britischer Jungstar, bekannt aus Wednesday Mia Goth & Matt Smith – besetzen mysteriöse Nebenrollen

– besetzen mysteriöse Nebenrollen Regie: Shawn Levy (Deadpool & Wolverine)

Auffällig ist die britische Prägung des Casts, ganz im Stil klassischer Star Wars-Produktionen, die schon immer stark in den UK-Studios verankert waren.

Mit Star Wars: Starfighter könnte Lucasfilm eine Brücke zwischen Gaming-Nostalgie und Kinomagie aufmachen. Selbst wenn die Handlung neu erfunden wird, sorgt allein der Name dafür, dass Veteranen von 2001 wieder am Start sind. Und wer weiß: Vielleicht erleben wir 2027 im Kino sogar ein Wiedersehen mit Rhys Dallows oder Nym – als Hommage an eines der unterschätztesten Star Wars-Games aller Zeiten.

Hast du Feedback oder spannende Infos entdeckt? - Dann lass es uns wissen!

Werbung

× Feedback melden Website Art des Feedbacks * — Bitte wählen — Technischer Fehler Feedback für den Artikel-Text Beschreibung * Deine E‑Mail (für Rückmeldung) * Sicherheitsfrage: Wieviel ist 9 + 2? * Ich bin einverstanden, dass meine E‑Mail und IP für die Bearbeitung dieser Meldung gespeichert werden. Meldung senden

Fragen & Antworten