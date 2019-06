Das Jahr 2019 ist ein ziemlich großes Jahr für Star Wars-Fans auf dieser Welt. Immerhin gibt es am Ende des Jahres den Abschluss der „New Age“-Trilogie in den Kinos. Auch am Screen tut sich einiges: Mit Star Wars Jedi: Fallen Order steht ein potenzieller Action-Adventure-Titel am 15. November in den Regalen.

Damit man weiß was man im Regal suchen muss – wer es noch macht und sich die neuesten Games nicht nach Hause schicken lässt bzw. überhaupt nur mehr digital kauft, hat nun einen Anhaltspunkt mit dem Cover Artworks. Der Standard- und der Deluxe-Edition.

Auf der diesjährigen E3 erwarten wir uns eine ausführliche Vorstellung von Electronic Arts bei ihrer EA Play-Veranstaltung. Im Spiel steht der Hauptdarsteller, Cal Kestis, im Vordergrund. Die Geschichte konzentriert sich auf Cal und seiner der Flucht vor Order 66, einer Gruppe von Elitesoldaten, die die verbleibenden Jedi töten wollen.

Star Wars Jedi: Fallen Order wird am 15. November für PlayStation 4, Xbox One und PC veröffentlicht.

EA PLAY werden wir am 8. Juni ab 18:30 Uhr im Livestream sehen können: Via YouTube oder Twitch.