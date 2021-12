S.T.A.L.K.E.R. 2 springt auf Metaverse-Zug auf: Spielern wird ermöglicht NFT zu werden

Stalker 2 bietet eine "einzigartige Atmosphäre". Sehr düster. - (C) GSC Game World

Der NFT-Hype-Zug hat wohl auch den S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernoybl-Entwickler GSC Game World in Kiev (Ukraine) erreicht. Den nun wird es Spielern ermöglicht selbst NFT zu werden.

Wenn ihr jetzt nicht ganz aktuell seid: Ein NFT ist ein Non-Fungible Token, ein nicht ersetzbares digital geschütztes Objekt. Quasi ein “Fingerabdruck in digitaler Form”, sagt zumindest Wikipedia. Wer also sein digitales Erbe in S.T.A.L.K.E.R. 2 hinterlassen möchte, hat diese Möglichkeit nun.

Das Spiel hat heute seine “Metahumans”-Initiative enthüllt, eine Möglichkeit für Spieler, sich als im Spiel als NFT zu verewigen. Die Gewinner einer NFT-Auktion erhalten die besondere Ehre, ein NPC im Spiel zu werden, der für alle sichtbar ist, jedoch aus irgendeinem Grund mit zusätzlicher Blockchain-Implementierung.

Um ein „Metamensch“ zu werden, können die Spieler im Rahmen einer Auktion im Januar 2022 auf einen NFT bieten, der diesen Preis anbietet. Wer den NFT „besitzt“, um ein NPC im Spiel zu werden, kann kaufen und verkaufen bis zu einem bestimmten Reklamationstermin nach der Auktion.

S.T.A.L.K.E.R. 2-Entwickler startet “Metahumans”-Initiative

Im Gespräch mit The Verge versuchte der Entwickler GSC Game World zu erklären, warum das Team mit Stalker diese Richtung einschlägt. Reise nach Kiev (Ukraine) inklusive!

“Die Idee des damit verbundenen NFT besteht darin, das Recht zu geben, die Identität seines Besitzers innerhalb des Spiels durch einen der NPCs wiederherzustellen”, so CEO Evgeniy Grygorovych. “Die Person muss für einen detaillierten Scanvorgang in unser Studio kommen und danach haben wir alles, um diese Person als einen der Charaktere in der Spielwelt erscheinen zu lassen.”

Wer wissen möchte, wie GSC Game World Menschen “einscannt”, dann könnt ihr dies in einem Entwickler-Video von der E3 2021 genauer sehen:

Die Idee, dass man selbst ein NPC in einem Spiel sein kann, ist nicht wirklich neu. Keanu Reeves zum Beispiel war Johnny Silverhand in Cyberpunk 2077, obwohl er es selbst nie gespielt hat. Warum gerade jetzt NFTs und Blockchain für NPCs erforderlich sind? Eine umstrittene Technologie, die ein Problem zu lösen scheint, das es eigentlich gar nicht gibt. Außerdem habt ihr im Spiel S.T.A.L.K.E.R. 2 ohnehin keine ständigen Begleiter.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl erscheint am 28. April 2022 für Xbox Series X/S (ab Tag 1 im Xbox/PC Game Pass) und Windows PC.