Splatoon 3: Splatfest-Thema für April 2025 enthüllt

Splatoon 3 hat ein spezielles Splatfest namens SpringFest 2025 angekündigt, das am 12. April beginnt. In diesem zeitlich begrenzten Event können Spieler Teams wählen, basierend darauf, zu welcher Tageszeit sie ihre Aufgaben bevorzugt erledigen – Morgen, Nachmittag oder Nacht – und durch die kollektive Leistung ihres Teams Belohnungen verdienen. Das SpringFest startet knapp einen Monat nach dem Release von Patch 9.3.0.

Obwohl Splatoon 3 keine größeren Updates mehr erhält, unterstützt Nintendo das Spiel weiterhin mit regelmäßigen Patches, die beispielsweise Anpassungen an Waffen vornehmen und das Gameplay beeinflussen. Das Update 9.3.0 hat zudem Änderungen an bestimmten Tricolor Turf War-Karten vorgenommen, sodass bestimmte Bereiche nahe der Spawn-Punkte nicht mehr mit Tinte bedeckt werden können. Trotz des Endes großer Inhaltsupdates beheben diese Patches weiterhin Bugs und optimieren die Performance des Spiels.

Ein weiteres SpringFest Splatfest für Splatoon 3

Die Teilnahme am SpringFest beginnt am Samstag, dem 12. April, um 02:00. Während des laufenden Sneak Peek-Fensters können Spieler ihre Stimme in der Pledge Box abgeben, indem sie die Frage beantworten: „Wann erledigst du deine Aufgaben?“ Wie bei früheren Splatfests, etwa dem Chocolate Splatfest im Februar, wird jedes der drei Mitglieder von Deep Cut eine Seite vertreten: Shiver steht für das Morgen-Team, Frye unterstützt das Nachmittag-Team und Big Man repräsentiert das Nacht-Team.

Das Event endet am Sonntag, dem 14. April, um 02:00 Uhr, und die Ergebnisse werden kurz darauf im Spiel bekannt gegeben. Nintendo Switch Online-Mitglieder können während des Splatfests auch spezielle SpringFest-Benutzericons freischalten. Außerdem wird während des Events ein Promo-Beitrag in der News-App der Switch verfügbar sein, durch den Spieler besondere Visier- und Schuh-Items aus dem Hare vs. Tortoise-Splatfest von Splatoon 2 erhalten können, darunter die Pearlescent Squidkid IV-Schuhe.

