Spieletest: Astral Chain

Astral Chain ist ein JRPG für die Nintendo Switch, welches jetzt vor kurzem auf dem Markt kam. Entwickelt wurde es von Platinum Games, welche auch schon für Nier: Automata oder Bayonetta verantwortlich sind. Auch mit Astral Chain haben sie einen neuen guten Nintendo Exklusiv-Titel entwickelt.

Wer der Held der Story sein wird, kann man zu Beginn selbst entscheiden. Von den beiden Zwillingen kann man sich nun entweder für die Schwester oder den Bruder entscheiden, diesem einen neuen Namen geben und das Aussehen modifizieren. Die Story dann dreht sich um unsere Welt, die bereits kurz vor dem Untergang steht. Nur wir können sie noch retten. Die Polizei hat alle Hände voll damit zu tun, die Chimären zu bekämpfen. Wesen die aus einer anderen Dimension in unsere Eindringen und unseren Planeten nach und nach einnehmen. Wer einmal von einer Chimäre infiziert wurde, wird selbst zu einer. Alle noch Überlebenden werden auf eine Insel gebracht, die Arsche genannt wird. Dort arbeitet das Wissenschaftsinstitut Aegis mit der Polizei zusammen. Gemeinsam schaffen sie eine Sondereinheit, denen es möglich ist die Chimären zu bekämpfen und entführte Personen aus der anderen Dimension zu retten.

Sklave oder Teamkamerad?

Natürlich können wir nicht alleine gegen eine derartige Bedrohung angehen. Um an unserer Seite zu kämpfen, erhalten wir Unterstützung. Legionen sind Chimären die Eingefangen und modifiziert wurden. So können sie von bestimmten Menschen, die die nötigen Eigenschaften besitzen, gesteuert und gelenkt werden. Mittels einer Kette ist der Legion an den Menschen gebunden und hört auf dessen Kommando. Doch bereits zu Beginn der Story, in welcher wir unseren ersten von fünf Legionen erhalten, kommt die Frage ist… Ist er wirklich ein Untergebener oder doch ein Kamerad?

Der Legion entscheidet im Kampf selbst, wen er angreift. Er kann auch Schaden erleiden, allerdings keinen K.O. bekommen. Ist seine Leer, dann zieht er sich automatisch in das Device seines Menschen zurück und erholt sich dort. Der Einsatz der Legion ist als limitiert und man sollte immer ein Auge auf seine Gesundheit haben. Denn einige Gegner sind ohne seine Hilfe, nur schwierig zu erledigen. Doch der Legion kann nicht nur mit uns Kämpfen. Auch hilft er uns durch die Portale um in die andere Dimension zu gelangen oder auch Gegner einzufangen. Denn ob Untergang oder nicht. Als Polizist muss man eben auch noch Kriminelle jagen und Tatorte untersuchen.

Astral Chain bietet also neben der Hauptstory, noch diverse Nebenaufgaben die erledigt werden können. Über diese erhält man dann Ausrüstungen, Items oder Outfits. Denn nach und nach können Charakter und Legionen weiter modifiziert werden.

Ein starkes Spiel

Astral Chain ist ein sehr gut gelungenes Spiel. Es hat eine deutsche Lokalisierung erhalten und hat sowohl eine englische als auch eine japanische Sprachausgabe. Der Cyberpunk-Stil im Neon-Look zeigt genau, wie viel man aus der Nintendo Switch herausholen kann, auch wenn diese in ihrer Leistung nicht so stark ist wie die de PlayStation 4 oder Xbox One.

Etwas schwach daher kommt allerdings der Plot des Spiels. Leider war die Geschichte zu Oberflächlich, um eine tiefere emotionalere Bindung zu den verschiedenen Charakteren aufzubauen. Auch die Tastenbelegungen waren für mich teilweise etwas ungewohnt und ich spiele viel JRPGs.

Dennoch ist Astral Chain ein spannendes Spiel, das viele Möglichkeiten gibt für Entdeckungen, Kämpfe und vieles weiteres bietet. Es gehört definitiv zu den Top-Titeln die bisher auf der Nintendo Switch erschienen sind. Wer sich allein nur auf die Hauptstory konzentriert, wird gut 25 Stunden daran seine Freude haben. Der Schwierigkeitsgrad kann zudem jederzeit beim Beginn eines neuen Kapitels geändert werden. Denn einige Bosskämpfe können es ganz schön in sich haben. Wer also trotz 3 Extra-Leben nicht die Geduld dafür hat, sollte auf den Einfacheren zurück greifen.

Fazit

Astral Chain ist ein herausragendes Game aus dem JRPG-Genre, das mich teilweise auch etwas an die Persona-Reihe erinnert hat. Ich kann das Spiel allen Nintendo Switch Besitzern nur wärmstens empfehlen. Auch wenn die Story nicht ganz so viel Tiefgang hat wie andere Vertreter des Genre, so beweist der Titel dennoch was die Switch leisten kann. Für mich ist es tatsächlich sogar das bisher beste Game, dass für diese Konsole erschienen ist.

Test Wertung