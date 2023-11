Spider-Man 2: Spieler freuen sich über neues Update

Insomniac Games hat ein neuen Patch für Marvel’s Spider-Man 2 veröffentlicht. Dieses Update steht PS5-Spielern ab sofort zur Verfügung. Wie es üblich ist bei Insomniac Games, wurde das Spiel in einem sehr gepflegten Zustand veröffentlicht. Obwohl Spider-Man 2 bei seinem Release nicht mit so vielen Bugs zu kämpfen hatte, bedeutet das nicht, dass das Open-World-Superheldenspiel buchstäblich perfekt war, als es letzten Monat für die Öffentlichkeit veröffentlicht wurde.

Die Spider-Man 2-Community fand verschiedene Fehler, aber Insomniac hat schnell auf das Feedback der Fans reagiert und die vorhandenen Probleme behoben. Zum Beispiel gab es einen merkwürdigen Spider-Man 2-Fehler, der Charaktere in einen weißen Würfel verwandelte. Obwohl dieser Fehler harmlos war, hat er jedoch das Spielgefühl beeinträchtigt. Aus diesem Grund hat Insomniac ein Update veröffentlicht, um dieses Problem zu beheben.

Das aktuellste Update für Marvel’s Spider-Man 2 löst weitere Probleme im Spiel. Der Titel hatte zum Beispiel diverse Fehler, bei denen Spielende oder wichtige Figuren feststecken konnten. Diese Stellen waren zum Beispiel am Ende der The Sandman Nebenquests oder während des Galvanize-Tutorials. Andere Probleme im neuesten Spider-Man 2-Update werden behoben, wie zum Beispiel der Ladungssprung, der nicht funktioniert, wenn er einer Abkürzung zugewiesen wird, Anzugfehler und Charaktermodelle, die nicht geladen werden.

We just dropped the latest update for Marvel's #SpiderMan2PS5.

Our Patch Notes for Version 1.001.004 are available on our Knowledge Base: https://t.co/EIthin20Xf pic.twitter.com/IWGDwKNOrR

— Insomniac Games (@insomniacgames) November 1, 2023