Sony kündigt DualSense Controller ASTRO BOT Limited Edition an

Sony Interactive Entertainment hat den DualSense Wireless Controller ASTRO BOT Limited Edition vorgestellt. Dieser wird in begrenzter Stückzahl zusammen mit dem ASTRO BOT-Spiel am 6. September für €79,99€ erhältlich sein. Vorbestellungen sind ab dem 9. August um 10:00 Uhr Ortszeit im Vereinigten Königreich, Österreich, Belgien, Frankreich, Deutschland, Italien, Luxemburg, den Niederlanden, Spanien und Portugal über PlayStation Direct und ausgewählte Einzelhändler möglich.

Der Controller besticht durch ASTROs charakteristische blaue Akzente an den Griffen und Tasten sowie eingravierte Linien und ASTROs Augen auf dem Touchpad.

Nicolas Doucet, Studioleiter von Team ASOBI, dem Entwickler von ASTRO BOT, erläuterte zudem einige „coole Dinge“, die ASTRO BOT mit dem DualSense Wireless Controller bietet:

Erstens kann man, wie viele es von einem ASTRO-Spiel erwarten, die Oberflächen spüren, auf denen ASTRO läuft und gleitet, von Gras und Sand über Metall bis hin zu weicheren Texturen oder Wasser. Dies war bereits bei ASTRO’s PLAYROOM möglich, aber die Anzahl der spürbaren Texturen wurde weiter erhöht.

Zweitens wurden die adaptiven Trigger in Kombination mit dem haptischen Feedback intensiviert, indem sie eng mit ASTROs neuen Kräften verknüpft wurden. Beispielsweise spürt man beim Einsatz von Barkster, dem Bulldoggen-Jetpack, das Rütteln des Antriebs synchron zur Animation am Finger, was ein sehr dynamisches und immersives Gefühl vermittelt. Jedes neue Power-Up wurde mit dieser speziellen Behandlung versehen, sodass man verschiedene Ausdrucksformen durch die Finger erleben kann.

Schließlich war es angesichts der zahlreichen Feinde und Bosskämpfe in diesem neuen Abenteuer wichtig, an den Kämpfen und Einschlägen zu arbeiten, indem all diese Elemente kombiniert wurden. Ob Dehnen, Schlagen oder Hämmern auf harte Oberflächen – es gibt viele neue Arten von Einschlägen, die in ASTRO BOT erlebt werden können.

Und natürlich konnte Doucet den Beitrag nicht beenden, ohne den Dual Speeder zu erwähnen, eines von ASTROs am häufigsten verwendeten Gadgets, das ihm ermöglicht, zu verschiedenen Planeten zu fliegen. Der Dual Speeder nutzt Bewegungssteuerung, adaptive Trigger und haptisches Feedback voll aus. Hier ist ein Stück früher Konzeptkunst und das endgültige Design im Spiel.

ASTRO BOT erscheint am 6. September für PlayStation 5.