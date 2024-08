PlayStation 5: Kommt ein neuer Touchscreen-Controller für die PS5?

Nicht nur neue Spielkonsolen sind in Entwicklung, sondern auch neue Eingabegeräte. Konsolenspieler sprechen hier von Controllern. Auch diese haben sich im Laufe der Zeit stark geändert. Waren sie früher flach, eckig und ziemlich einfach mit wenigen Tasten, so sind sie heute kleine Wunderwerke, die haptisches Feedback, Vibration und mehr bieten. Und anscheinend hat Sony einen Touchscreen Controller für die PS5 in Aussicht gestellt.

Laut einem neuen Patent könnte Sony an einem neuen Controller arbeiten, der statt Tasten einen Touchscreen verwendet. Sony hat zahlreiche Patente für neue Peripheriegeräte oder Funktionen eingereicht, die in einer zukünftigen PlayStation 6 verwendet werden könnten.

PS5-Controller-Revolution mit Touchscreen?

Die eingereichten Sony-Patente zeigen, dass zumindest eine Funktionen softwarebasiert ist, die aufgezeichnetes Gameplay in wiederholbare Minispiele umwandeln könnte. Es könnte auch ein System sein, dass während des Spiels Sprach- oder Videoanrufe möglich macht. Andere Patente deuten auf neue Controller oder Hardware-Features hin, wie ein DualSense mit speziellen Ohrhörer-Slots oder ein abnehmbares Touchscreen-Peripheriegerät für das Spielen abseits des Fernsehers.

Was ist das Besondere an diesem neuen Patent? Anfang dieses Monats wurde ein weiteres Sony-Controller-Patent veröffentlicht, das ein neues Controller-Design mit Touchscreen beschreibt (via Gamerant.com). Die Vorderseite dieses Controllers wäre ein großer Touchscreen, auf dem Spieler so viele Tasten programmieren könnten, wie sie benötigen. Diese Tasten könnten jede beliebige Größe haben und in jeder Anordnung platziert werden, die der Spieler bevorzugt.

Die Controller der PS4 und PS5 verfügen bereits über Touchpads, die fühlbasierte Eingaben ermöglichen, aber sie sind bei weitem nicht so fortschrittlich wie der in diesem neuen Patent beschriebene Touchscreen. Während diese Optionen in Kombination mit den traditionellen PlayStation-Controller-Tasten verwendet werden, würde dieses neue Patent theoretisch alle Tasten durch ein vollständig anpassbares Touchscreen-Display ersetzen.

Wird dieser „PS6-Controller“ jemals real? Wie bei allen Patenten gibt es keine Garantie, dass Sonys neue Touchscreen-Controller-Idee jemals verwirklicht wird. Interessant wäre diese Idee schon, immerhin hat sich die Welt auch an Smartphones gewöhnt. Nicht auszudenken was mein altes Nokia 3210 dazu gesagt hätte.