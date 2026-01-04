Simpler Trick: Mit dieser banalen PS5-Einstellung hält dein DualSense-Akku spürbar länger

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Manchmal sind es die kleinen Entscheidungen, die dir einen klaren Vorteil bringen. Du kennst diesen Moment: Du bist gerade voll drin, der Bosskampf läuft, du bist konzentriert und dann poppt dieses kleine, fiese Meldung auf: „Batterie niedrig“. Noch schlimmer ist nur die Variante, bei der du es wegtippst, „nur noch kurz“ weiterspielst und der DualSense dann genau im falschen Augenblick abstirbt. Funk-Controller sind genial, aber sie haben einen Preis: Man vergisst den Akku, bis er sich rächt. Doch es gibt eine Abhilfe für die DualSense-Controller der PS5 und der Weg führt dich zu deinen Einstellungen.

Genau wegen solchen Bosskampf-Momenten die in Tragik ausarten können, wenn der Akku ausgeht, teilen PS5-Spieler seit Jahren kleine Tricks, die im Alltag wirklich etwas bringen. Und diesmal geht es nicht um dubiose „Hacks“, sondern um eine simple Einstellung, die viele nie anfassen. Ein Konsolen- und Controller-Techniker namens modyfikatorcasper (via X.com, vormals Twitter) behauptet sogar, das sei „eine Einstellung, die Sony wahrscheinlich lieber nicht geändert sehen würde“, weil sie dir auf Dauer einfach Nerven spart.

DualSense: So kannst du Akku sparen

Der Punkt ist simpel: Dein DualSense zieht Akku, solange er eingeschaltet bleibt. Und oft bleibt er länger an, als er müsste. Zum Beispiel, wenn du kurz weggehst, jemanden reinlässt, ein Paket annimmst oder dich „nur kurz“ am Handy festliest. Genau in diesen Momenten läuft der Controller weiter, obwohl du gar nicht spielst.

Und so stellst du es ein. Die Lösung liegt direkt in den PS5-Einstellungen:

Einstellungen deiner PS5 öffnen System auswählen Energiesparen öffnen Zeit bis Controller ausgeschaltet werden Auf „Nach 10 Minuten“ stellen

Der Effekt ist banal, aber stark: Wenn du länger nicht spielst, geht der Controller schneller aus. Wenn du zurückkommst, drückst du einfach die PS-Taste. Fertig.

Warum das wirklich etwas bringt

Der Trick wirkt nicht wie Magie in einem einzigen Abend. Er wirkt wie ein kleiner Sparmodus im Alltag, der sich summiert. Wer regelmäßig Pausen macht, oft zwischen TV, Küche und Couch pendelt oder einfach mal vergisst, den Controller auszuschalten, merkt den Unterschied am ehesten. Du reduzierst ungenutzte „Leerlauf-Zeit“ und genau das ist bei Akkus oft der heimliche Killer, nicht nur beim DualSense-Controller der PS5.

Der X-Beitrag des laut Profil „Konsolen- und Controller-Technikers“ (sinngemäß ins Deutsche übertragen): „Eine einfache Einstellung, die du ändern solltest: System → Energiesparen → Zeit bis Controller ausgeschaltet werden. Stell es auf 10 Minuten.“ Das ist keine Reparatur, kein Risiko und kein Eingriff, nur eine kleine Routine-Optimierung. Das ist ein normaler PS5-Energiespar-Setting-Tipp. Akkulaufzeit hängt trotzdem von Nutzung, Alter des Controllers, Vibration/Adaptive Trigger und Ladezustand ab.

Für wen lohnt sich das am meisten? Wenn du häufig im Menü hängen bleibst, nebenbei quatschst, kurz weg musst oder deine PS5 im Wohnzimmer ein „Nebenbei-Gerät“ ist, ist das wahrscheinlich der einfachste Akku-Boost überhaupt. Und selbst wenn du nur selten Pausen machst: Es kostet dich nichts, es kann nicht kaputtgehen und im Zweifel rettet es dir genau diesen einen Abend, an dem du keine Lust hast, schon wieder zum Laden anzuhängen.

