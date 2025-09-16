Neues PS5-Update bringt DualSense-Controller-Multikopplung & Energiesparmodus

Markus BauerMarkus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Wann hast du zuletzt ein PS5 Update wirklich spannend gefunden? Ab sofort dürfen sich Spieler über ein Systemsoftware-Update freuen, das gleich mehrere nützliche Neuerungen bringt.

Zum einen können DualSense Wireless-Controller nun mit mehreren Geräten gleichzeitig gekoppelt werden. Zum anderen gibt es eine neue Energiesparoption, die Strom spart, ohne dass du deine PlayStation-Konsole komplett herunterfahren musst.

Controller mit mehreren Geräten nutzen

Das Update wird ab morgen weltweit schrittweise ausgerollt. Unter Einstellungen > System > Systemsoftware > Systemsoftware-Update und Einstellungen kannst du die Aktualisierung starten.

Ab dann lassen sich bis zu vier Geräte gleichzeitig mit deinem DualSense koppeln. Du kannst also bequem zwischen PS5, PC oder sogar Smartphone wechseln, etwa für Remote Play unterwegs.

Energiesparmodus für PS5-Spiele

Neben der Controller-Funktion bringt das Update auch einen neuen Energiesparmodus. Dieser findet sich unter Einstellungen > System > Energiesparen > Energiesparmodus.

Die Funktion senkt optional die Leistung unterstützter Spiele, wodurch die PS5 weniger Strom verbraucht. Wenn der Modus nicht aktiv ist oder ein Spiel ihn nicht unterstützt, bleibt alles beim Alten. Erste Spiele wie DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH, Demon’s Souls und Ghost of Yōtei sollen den Modus per Update nachreichen.

Mit dem neuen Feature unterstreicht Sony auch sein Umweltziel: Der 2010 gestartete Plan Road to Zero strebt Netto-Null-Emissionen bis 2040 an. Jedes Update und jede Energiesparfunktion sind kleine Schritte auf diesem Weg.

