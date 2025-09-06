Ghost of Yōtei: Pre-Load startet – Download größer als bei Ghost of Tsushima

Markus BauerMarkus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

PlayStation-Fans warten gespannt auf den Release von Ghost of Yōtei, dem neuen Action-Adventure von Sucker Punch Productions. Nun gibt es konkrete Infos zum Pre-Load und zur Dateigröße und diese fallen überraschend groß aus. Laut den Daten, die über die bekannten PlayStation-Server-Tracker PlayStationSize auf X.com (vormals Twitter) aufgetaucht sind, wird das Spiel schon ab dem 25. September 2025 vorab heruntergeladen werden können.

Wer die digitale Version vorbestellt hat, kann also schon eine Woche vor Release starten, um am Veröffentlichungstag direkt loszulegen. Doch die Speicheranforderungen sind nicht ohne: Mit 85,119 GB ist Ghost of Yōtei deutlich größer als das Vorgängerspiel Ghost of Tsushima, das mit rund 59 GB auskam.

Ghost of Yōtei: Größer, detailreicher, umfangreicher

Die Dateigröße verrät oft schon, wie viel Inhalt und Detailreichtum Spieler erwarten können. Dass Ghost of Yōtei fast 30 GB mehr benötigt als Tsushima, deutet auf eine noch größere Spielwelt, feinere Texturen und mehr Inhalte hin. Vor allem Besitzer einer PS5 mit begrenztem Speicherplatz sollten rechtzeitig Platz schaffen oder über eine Speichererweiterung nachdenken.

Besonders praktisch: Der Pre-Load beinhaltet bereits das aktuelle Update (Version 01.002.000). Damit müssen Spieler nicht noch ein riesiges Day-One-Update einplanen, auch wenn Sony kurz vor Release natürlich noch kleinere Anpassungen veröffentlichen könnte. Käufer der Disc-Version werden das Update hingegen separat herunterladen müssen.

Feature Ghost of Yōtei (PS5) Ghost of Tsushima (PS5) Pre-Load Start 25. September 2025 – Release 2. Oktober 2025 17. Juli 2020 (PS4), 2021 (PS5) Dateigröße (Version 1.0) 85,119 GB 59,185 GB Enthaltenes Update Ja (Version 01.002.000) Ja Review-Embargo 25. September 2025 Am Release-Tag Plattform PS5 PS4 & PS5, später auch für PC

Review-Embargo wird als gutes Zeichen gedeutet

Interessant ist auch der Zeitpunkt des Review-Embargos. Schon am 25. September 2025, also ganze sieben Tage vor Launch, dürfen Kritiker ihre Tests veröffentlichen. Das ist oft ein positives Signal: Publisher gewähren frühzeitig Zugriff, wenn sie von der Qualität des Spiels überzeugt sind. Ghost of Yōtei war mehrere Jahre in Entwicklung und gilt als einer der wichtigsten PS5-Exklusivtitel des Jahres. Ein so frühes Embargo zeigt, dass Sony Vertrauen in die Arbeit von Sucker Punch hat. Spieler können sich also Hoffnungen auf ein ausgereiftes Abenteuer machen, das pünktlich zum Release glänzt.

Nach dem Erfolg von Ghost of Tsushima liegen die Erwartungen hoch. Schon die ersten Eindrücke von Story, Waffen und den Gegenspielern deuten an, dass sich Ghost of Yōtei thematisch klar vom Vorgänger absetzen wird, aber dennoch die Stärken von Sucker Punch übernimmt: eine packende offene Welt, intensive Kämpfe und eine filmreife Inszenierung.

Dass Sony dem Spiel eine ganze Marketing-Kampagne widmet und frühzeitig Details wie Dateigröße, Review-Embargo und Pre-Load veröffentlicht, zeigt, wie wichtig dieser Titel im Portfolio der PS5 ist.

Ghost of Yōtei erscheint am 2. Oktober 2025 für PlayStation 5.

