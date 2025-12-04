Überraschendes Hardware-Upgrade: Neuer PS5-Controller bringt riesigen Akku-Boost

Markus BauerMarkus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Der DualSense-Controller hat seit seinem PS5-Debüt viel Lob für Haptik und Adaptive Trigger erhalten, aber eines blieb ein Dauerproblem: die Akkulaufzeit. Genau hier scheint Sony jetzt spürbar nachzubessern. Laut einem neuen Technikbericht liefert die jüngste Hardware-Revision des Controllers eine deutlich verbesserte Laufzeit und das ohne äußerlich sichtbare Änderungen.

Modder und Hardware-Techniker Modyfikator89 berichtet auf X.com (vormals Twitter), dass die neue Revision CFI-ZCT2W einen stark optimierten Energiehaushalt besitzt. Kernstück ist die überarbeitete BDM-060-Platine, die mehrere Veränderungen enthält:

Entfernte Komponenten wie das sekundäre Mikrofon , das bisher dauerhaft Energie verbrauchte

, das bisher dauerhaft Energie verbrauchte Effizienter aufgebaute Elektronik

Optimierter Stromverbrauch einzelner Schaltkreise

Das Ergebnis: spürbar längere Akkulaufzeiten im normalen Betrieb. Konkrete Stundenangaben wurden nicht genannt, doch laut dem Techniker handelt es sich um einen „Major Boost“, also ein deutliches Upgrade gegenüber bisherigen Modellen.

So erkennst du das neue DualSense-Controller-Modell im Handel

Wer gezielt zu dieser Revision greifen möchte, muss auf die Modellnummer achten. Das betrifft auch neue Bundles und Farbvarianten, die bereits ausgeliefert werden.

Die neue Revision (CFI-ZCT2W) steckt in:

Allen PS5 Pro Bundles (Modell CFI-7121)

(Modell CFI-7121) Neuen PS5 Slim Bundles (Modell CFI-2116)

(Modell CFI-2116) Neuen Farb-/Sondereditionen , darunter Icon Blue Special Edition Ghost of Yōtei Gold Limited Edition

, darunter

Wichtig: Auf der Unterseite der Verpackung steht die Modellnummer „CFI-ZCT2W“, nur diese Version enthält die neue Platine.

Weitere Hardware-Upgrades: PS5-Konsole selbst erhält wichtige Verbesserungen

Der gleiche Modder hatte kürzlich bereits zwei weitere Hardwareänderungen an aktuellen PS5-Revisionen bestätigt:

Keine Internetpflicht mehr für neue Disc Drives

Bei den neuesten Konsolen-Varianten (CFI-2100/2116) lässt sich ein moduläres Laufwerk erstmals offline koppeln. Frühere Modelle benötigten zwingend eine Online-Verbindung. PS5 Pro-Kühlsystem wandert in die Standard-PS5

Die neueste Revision übernimmt die verbesserte Kühlkonstruktion der PS5 Pro.

Besonders wichtig:

– Geänderte Heatsink-Grooves verhindern künftig das bekannte Liquid-Metal-Leck-Risiko, das bei alten PS5-Revisionen auftreten konnte.

– Gleichmäßigere Wärmeverteilung sorgt für höhere Stabilität und längere Lebensdauer.

Die neue DualSense-Revision bringt genau das, was sich viele Spielerinnen und Spieler seit Jahren gewünscht haben: mehr Akkulaufzeit ohne Kompromisse bei Features oder Gewicht. Kombiniert mit der verbesserten Konsolen-Hardware wird klar: Sony arbeitet still und leise daran, die gesamte PS5-Familie robuster und benutzerfreundlicher zu machen. Gut so.

