Sony hat nicht erwartet, dass Sucker Punch ein Spiel wie Ghost of Tsushima machen würde

Ghost of Tsushima - (C) Sony, Sucker Punch

Ghost of Tsushima wurde ein großer Erfolg für Sucker Punch Productions und etablierte sich schnell als das am schnellsten verkaufte Original-IP-Debüt für die PlayStation 4. Obwohl Sony mit dem Ergebnis zweifellos zufrieden ist, gab das Unternehmen kürzlich bekannt, dass das Endprodukt radikal anders aussah als erwartet.

Jim Ryan von PlayStation diskutierte in einem neuen Interview mit dem Journalisten Stephen Totilo über die Lehren vergangener PlayStation-Generationen und deren Anwendung auf die PS5. Laut dem PlayStation-Chef „ist es nicht so einfach, kreative Talente zu fördern und ihnen einfach Geld zuzustecken. Sie müssen ihnen auch die Freiheit geben, kreativ zu sein, Risiken einzugehen und neue Ideen zu entwickeln.“

Jim Ryan sagte, das deutlichste Beispiel dafür sei der Samurai-Open-World-Titel Ghost of Tsushima, der sich als etwas anderes herausstellte als Sony vom Studio erwartet hatte. Er ging nicht weiter auf das Thema ein, sondern sagte nur, Sony sei „nicht übermäßig starr und kooperativ mit Talenten“ und dass das Unternehmen möchte, dass die Entwickler „die Hardware als kreative Plattform nutzen“.

Ghost of Tsushima ähnelt in vielerlei Hinsicht Infamous: Second Son, dem vorherigen Spiel von Sucker Punch. Dieses Spiel ist auch ein filmischer Action-Titel mit einer Open-World-Umgebung, daher ist es schwer zu sagen, was Ryan genau meint. In Bezug auf Risiken ist Samurai-Action eine ziemlich sichere Sache, zumal sich die Weltformel von Ghost of Tsushima auf dem Markt bestens bewährt hat.

Ryan sagt weiterhin, dass es „leicht ist, die einfachen Dinge aus den Augen zu verlieren“, wie „der Fokus darauf, den Spieler an die erste Stelle zu setzen“. Er hob beim Start besonders die Anzahl der exklusiven PS5 Titel hervor, wie Returnal, Spider-Man: Miles Morales und Ratchet & Clank: Rift Apart. Wenn diese Titel „Beispiele dafür sind, was [die Entwickler] in den ersten sechs Monaten mit der PS5 erreichen können, stellen Sie sich vor, was wir im zweiten oder dritten Jahr sehen werden“.

Erst kürzlich hat Jim Ryan behauptet, dass die PS5 mehr exklusive Titel haben wird als jede andere Konsole davor, einschließlich PS4.

Es ist zwar nicht bekannt, ob Ghost of Tsushima irgendwann in der Zukunft eine Fortsetzung bekommen wird (was sehr wahrscheinlich ist), aber es ist bereits ein selbstbetitelter Film von John Wicks Regisseur Chad Stahleski in Arbeit. Darüber hinaus hat Synchronsprecher Daisuke Tsuji, der im Spiel Jin Sakai spielte, bereits seinen Wunsch geäußert, die Rolle in der Live-Action-Adaption zu wiederholen.