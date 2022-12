Sony enthüllt 5 weitere PlayStation VR 2-Launch-Titel

PlayStation wird nicht Müde neue Start-Spiele für PS VR2 zu enthüllen. Eine Mischung aus Action, Puzzle und mehr.

PlayStation VR 2 bringt Kizuna AI – Touch the Beat! als Lauch-Titel hervor. - (C) Gemdrops, Inc., PlayStation

Nur noch wenige Monate, bis die PlayStation VR 2 für die PS5 erscheint. Sony hat bereits viele Details über das Next-Gen-VR-Headset veröffentlicht, wie eine Vielzahl der Funktionen und Daten. Nun wurde das Launch-Titel-Angebot für PlayStation VR 2 um weitere 5 Spiele erweitert.

Mit den neuen fünf Spielen gibt es eine Startaufstellung mit mindestens 20 bestätigten Titeln, die im Februar nächsten Jahres für das VR-Headset erscheinen werden. Bekannte Titel wie Among Us VR und No Man’s Sky sind bereits gesetzt, genauso wie Horizon: Call of the Mointain.

In einem neuen PlayStation Blog-Eintrag enthüllte man weitere fünf Spiele, darunter eine Fortsetzung eines PS2-Spiels.

PlayStation VR 2: das sind die neuesten Launch-Titel

Alle Spiele stammen alle von japanischen Entwicklern:

Fantavision 202X

Altair Breaker

The Tale of Onogoro

Kizuna AI – Touch the Beat!

Dyschronia: Chronos Alternate

Die vorgestellten Spiele decken eine Vielzahl von Genres ab, wie Action, Rätsel bis hin zu Rhythmus.

Fantavision 202X

“Fantavision wurde ursprünglich im Jahr 2000 für die PlayStation 2 veröffentlicht und ist ein Puzzlespiel, das auf dem Thema Feuerwerk basiert. Das Spiel kehrt in einem brandneuen Titel für PS VR2 zurück, der von der Unreal Engine unterstützt wird. Das Spiel ist eine künstlerische Kombination aus Action, Schießen, Strategie und Rätseln. Das PS VR2-Headset und der PS VR2 Sense-Controller bieten Ihnen ein immersives Erlebnis, bei dem Sie den sternenübersäten Himmel mit funkelnden Feuerwerken füllen. Mit seinem einfachen, aber süchtig machenden Gameplay wird es nicht lange dauern, bis du die Steuerung beherrscht.”

Altair Breaker

“Multiplayer-Schwertkampf-Action kommt in Form von Altair Breaker zu PS VR2. Die von KI erstellte virtuelle Welt Altair war einst ein wunderschöner Archipel, der von einem Meer aus Wolken bedeckt war. Jetzt, umgeben von seinen zusammengebrochenen Brüdern, bleibt eine einzelne schwimmende Insel übrig. Auf seinen Ruinen durchstreift eine experimentelle Kampf-KI, die von einer völlig autonomen Waffe Laws-Zero beherrscht wird. An diesen Ort der Gefahr musst du reisen und dich diesen bösartigen Kreaturen aus nächster Nähe stellen.”

The Tale of Onogoro

“Amata KK, Schöpfer des Fluchtabenteuers Last Labyrinth, kehrt mit einer neuen faszinierenden Koop-Geschichte zurück. Ein VR-Spieler findet sich in einer allzu realen Parallelwelt wieder, in der Gefahren und Geheimnisse auf ihn warten. Du verbündest dich mit Hal, einer Schreinjungfrau, die auf der Insel Onogoro lebt. Sie ist nicht allein auf der Insel: Fünf riesige, tödliche Kami bewohnen auch diese Insel. Diese wütenden Bestien müssen bezwingt, Rätsel gelöst und Arakida Masatake, der Mastermind hinter dem Chaos, aufgehalten werden.”

Kizuna AI – Touch the Beat!

“Jubel in diesem auf PS VR2 (und PS VR) spielbaren Rhythmusspiel zu 15 beliebten Songs des virtuellen YouTubers Kizuna AI mit. Du hast auch die Möglichkeit, ein Flatscreen-Erlebnis auf PS5 und PS4 zu genießen, das mit einem DualSense-Controller bzw. DualShock 4-Controller gespielt werden kann. Verwende deine PS VR2 Sense-Controller (oder PS Move-Controller auf PS VR) wie Taschenlampen, um farbige Kästchen im Takt mit der Leistung von Kizuna AI auf der Bühne zu zünden, oder verwende den Ansichtsmodus, um dich frei auf der Bühne zu bewegen.”

Dyschronia: Chronos Alternate

“Dieses VR-Ermittlungsspiel bietet ein fesselndes Kinoerlebnis und eine epische Geschichte von MyDearest, den Schöpfern von Tokyo Chronos und Altdeus: Beyond Chronos für PS VR. Es spielt weit in der Zukunft in Astrum Close, einer Küstenstadt mit einer Kriminalitätsrate von 0,001 %. In dieser „paradiesischen“ Stadt, in der alle Verbrechen durch „Träume“ verhindert werden, ereignet sich der Mord an dem Gründer der Stadt, Professor Rumford, in einem Vorfall, der niemals hätte passieren dürfen. Hal Scion, der zum Special Supervisor ernannt wurde, wird von der Stadt gebeten, diese ungewöhnliche Situation zu untersuchen. Warum wurde der Professor getötet? Was passiert in dieser schönen Stadt? Ein Uhrenturm, der sich seit 12 Jahren nicht bewegt hat, hat jetzt wieder angefangen. Wenn die Schlussglocke läutet, bleiben nur noch sieben Tage.”

Weitere Informationen zu diesen PlayStation VR 2-Launchspielen bekommst du im offiziellen Blog-Eintrag.