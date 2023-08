Sonic Superstars wird bereits im Oktober erscheinen!

Der Produzent dahinter findet Pixelgrafik in Zukunft nicht mehr für lebensfähig.

Sonic Superstars wird am 17.10.2023 für alle gängigen Plattformen erscheinen! Es handelt sich hierbei endlich wieder um ein klassisches 2,5D-Sonic Abenteuer in moderster Grafik.

Sonic erobert 2,5D

Sonic, der blaue Igel, welcher als Sega Maskottchen klingt ist schon wieder da. Nach zwei megaerfolgreichen Verfilmungen, einem allseits beliebten 3D-Abenteuer, namens Sonic Frontiers und einem Best-Of der Klassiker Sonic Origins folgt nun endlich ein modernes 2,5D-Abenteuer: Sonic Superstars.

Der Trailer

Wem Sonic Origins als Retro-Abenteuer nicht gelangt hat, der darf sich freuen. Denn schon bald können wir einen Sonic Titel in klassischer Manier aber modernster Grafik erleben inklusive Koop-Modus für weitere Spieler! Bis zu drei Spieler können bei einem Durchspiellauf sich abwechseln. Aber mach dir selber im aktuellen Trailer ein Bild davon:

Keine Zukunft mehr in Pixeln

Das Produzent Takashi Iizuki, welcher sich für Sonic Superstars verantwortlich zeigt, meint, dass er für die Zukunft keine Pixel mehr sieht. Nicht, dass er diese Darstellungen von früher nicht zu schätzen weiß – die schätzt er nämlich – aber er glaubt einfach nicht, dass die Pixelkunst die Spieler der Zukunft noch ansprechen wird. Man wolle sich lieber auf das Jetzt konzentrieren und dabei etwas schaffen was in 10 bis 20 Jahren immer noch weiterentwickelt werden und neue Inhalte geschaffen werden können. So hat man sicher zwar inhaltlich auf die ersten Sonic Abenteuer konzentriert, allerdings optisch einen gegenwärtigen Stil gewählt. Allerdings wird man auch in Zukunft weiterhin 2D, so wie 3D Abenteuer kreieren. Schließlich sei man auch sehr stolz darauf, was man mit Sonic Frontiers als 3D-Titel geschaffen hat. Deshalb also haben wir in so kurzer Zeit ein Sonic Frontiers erhalten und bekommen jetzt auch ein Sonic Superstars. Es ist eine gute Zeit ein Sonic Fan zu sein!

Ganz so eng wie es der Produzent sieht, sehen wir es nicht. Wir glauben nach wie vor an die Pixel und dass diese noch viele weitere Generationen begleiten werden.

Sonic Superstars wird am 17.10.2023 für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, und PC erscheinen.

Quelle: youtube.com via IGN, gamesradar.com