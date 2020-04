Sonic-Film Nummer 2 bereits in Arbeit? Schlechte News für Fans

Redwood City, Kalifornien – Letztes Jahr kündigte EA an, dass Battlefield 2020 überspringen und stattdessen im Geschäftsjahr 2021-22 (das am 31. März 2022 endet) starten werde. Jetzt scheinen sie das Fenster eingegrenzt zu haben, in dem wir die Veröffentlichung von Battlefield 6 erwarten können (oder was auch immer sie am Ende als nächstes Battlefield-Spiel bezeichnen)….