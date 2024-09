Sonic Advance Neuauflage würden Entwickler und Fans begeistern

Das Team hinter den Sonic the Hedgehog-Spielen würde gerne die Sonic Advance-Reihe neu auflegen. Diese Trilogie, die von 2000 bis 2004 veröffentlicht wurde, gilt als Favorit unter den vielen 2D-Sonic the Hedgehog-Titeln. Da es mittlerweile über 20 Jahre her ist, dass die Sonic Advance-Reihe herauskam, hoffen die Spieler, dass sie irgendwann wieder auftaucht, entweder als neu gemasterte Sammlung oder in einer neuen Iteration für moderne Systeme.

Sonic Team arbeitet derzeit an Sonic X Shadow Generations, das im Oktober erscheinen soll. Da ein Teil dieses Spiels ein Remaster von Sonic Generations aus dem Jahr 2011 ist, besteht die Hoffnung der Fans, dass Sega und Sonic Team noch mehr Aufmerksamkeit auf ältere Titel des Franchises richten könnten. Obwohl die Mitglieder des Teams von dieser Idee begeistert zu sein scheinen, ist es eine komplexe Angelegenheit.

In einem Interview mit VGC erklärte Takashi Iizuka, der Chef der Sonic-Serie, dass Team Sonic „sehr gerne“ die Sonic Advance-Trilogie neu auflegen würde. Obwohl Mitglieder des Unternehmens interessiert sein könnten, hat Team Sonic bisher nicht die Gelegenheit bekommen, an einem solchen Projekt zu arbeiten. Iizukas Antwort zeigte Optimismus bezüglich der Advance-Reihe, machte jedoch klar, dass es keine konkreten Pläne gibt und die Zukunft ungewiss ist.

Iizuka erwähnte, dass Katsuyuki Shigihara, ein Spieledesigner für die Mario & Sonic-Reihe, kürzlich als Direktor von Sonic Origins fungierte. Dies brachte einen Präzedenzfall für Remaster-Kompilationen in der Serie. Iizuka wäre daran interessiert, der Sonic Advance-Reihe eine ähnliche Neuveröffentlichung zu geben, ist jedoch nicht unbedingt auf ein bestimmtes Format festgelegt. Er erklärte, dass er offen für „alle möglichen Umstände“ sei.

Sega könnte das Sonic Team schließlich dazu bringen, an einem Remaster der Sonic Advance-Trilogie zu arbeiten, wenn genügend Interesse besteht, aber mehrere Faktoren könnten den Prozess beeinflussen. Takashi Iizuka zeigte die gleiche Einstellung gegenüber Gerüchten über ein weiteres Chao Garden-Minispiel und eine lang ersehnte Veröffentlichung von Sonic Adventure 3. Obwohl keine Pläne für beide Arten von Spielen bestehen, wäre das Team genauso glücklich, daran zu arbeiten. Iizuka bemerkte, dass die Arbeit an einem Chao Garden-Spiel mit der Arbeit an einem Sonic Adventure-Titel gleichzusetzen ist, da es in das gesamte Adventure-Gameplay integriert ist. Obwohl Team Sonic den Antrieb für diese Art von Arbeit zeigt, könnte es noch einige Zeit dauern, bis die Fans ein weiteres Sonic Advance- oder Sonic Adventure-Spiel sehen.