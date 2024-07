Neue Einblicke in die überarbeiteten Level von Sonic X Shadow Generations

Sega hat einige der neu gestalteten Levels für das kommende Sonic X Shadow Generations vorgestellt. Viele Fans sind gespannt auf dieses Spiel, da es sowohl ein Remaster des Originaltitels von 2011 als auch die Gelegenheit bietet, als der bekannte Antiheld Shadow the Hedgehog zu spielen. Ähnlich wie im ursprünglichen Sonic Generations durchläuft Shadow in diesem Spiel seine eigene Geschichte, was einen nostalgischen Rückblick auf seine früheren spielbaren Auftritte ermöglicht.

Die Levels von Shadow Generations enthalten Elemente aus den letzten Spielen, in denen Shadow eine Hauptrolle spielte, darunter Sonic Adventure 2, Shadow the Hedgehog und Sonic the Hedgehog (2006). Shadow muss gegen einige seiner persönlichen Feinde kämpfen, wobei Black Doom, der Hauptschurke aus Shadow the Hedgehog, scheinbar für Shadows aktuelle Zeitreiseprobleme verantwortlich ist. Einige Levels wurden in einem neuen Video gezeigt, das die neu gestalteten Levels mit ihren älteren Versionen vergleicht.

Drei Levels wurden im Video genauer gezeigt

Drei im Video gezeigte Levels sind die Space Colony ARK, Bullet Station und Kingdom Valley, die bereits im Summer Game Fest-Trailer von Sonic X Shadow Generations zu sehen waren. Das Space Colony ARK-Level lehnt sich stark an seine Erscheinung in Sonic Adventure 2 als Final Chase an. Es beginnt mit Shadow, der auf einer Schiene grindet, bevor er auf einer Plattform landet, begleitet von rotierenden Ringen im Weltraum. Das Video zeigt die grafischen Unterschiede zwischen Sonic Adventure 2 und Shadow Generations, einschließlich dynamischerer Beleuchtung und Hintergrundelemente.

Bullet Station aus Sonic Heroes, ein Level mit Schwerpunkt auf Schienenfahrten, zeigt Shadow, der durch ein Gebiet mit herannahenden Zügen navigiert und von Schiene zu Schiene springt. Anders als in Heroes wird Shadow nicht von Rouge oder Omega aus Team Dark begleitet und muss die Levels alleine bewältigen, wobei bestimmte Hindernisse an seine Fähigkeiten angepasst wurden.

Das letzte Level im Video ist Kingdom Valley aus Sonic the Hedgehog (2006), was viele Fans überrascht hat. Der Anfang, bei dem Shadow mit einem realistischen Adler eintritt, wurde gelobt. Die Grafiken von Kingdom Valley wurden für Shadow Generations aufgehellt, und viele der ursprünglichen Level-Elemente wurden beibehalten, wie der Adler und das Grinden in der Luft.

Insgesamt bietet Sonic X Shadow Generations eine nostalgische Reise durch Shadows Geschichte mit verbesserter Grafik und angepassten Gameplay-Elementen.