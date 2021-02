Smash Bros. Turnier lässt an lang ersehnten DLC-Favoriten zweifeln

Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo Switch)

Es gibt wohl momentan kein anderes Spiel, das sich so gut für franchiseübergreifende Events eignet , wie Super Smash Bros: Ultimate. Höchstens noch Fortnite vielleicht. Unlängst erst konnte der beliebte Character Sepiroth aus dem Final Fantasy-Franchise in das Brawling-Gaming als DLC integriert werden.

Doch für langlebige Fan-Favoriten wie den Master Chief, Tracer aus Overwatch und dem Protagonisten aus Doom ,,Doomguy“ könnte es jetzt schlecht aussehen. Der Grund dafür könnte ein neues Super Smash Bros. Ultimate-Turnier sein, in dem ausschließlich schießende Charaktere erlaubt sein werden, wie auf Twitter ersichtlich.

Auch wenn sich die oben genannten Charakter bestens für so ein Event eignen würden, muss man sich dennoch die Frage stellen, warum das Turnier dann jetzt stattfindet? Wäre es nicht sinnvoller mit einem Event nur für schießende Charaktere zu warten, wenn man vorhätte demnächst Shooter-Größen wie Doomguy und Tracer zu veröffentlichen?

Der beliebte Smash Bros-Spieler PapaGenos erklärt das Problem in einem seiner Videos auf YouTube genauer:

,,Der Grund warum dieses Event ungewöhnlich erscheint ist, dass es, weil es jetzt stattfindet, bedeuten könnte, dass der Rest des [DLC] pass keinen Kämpfer haben wird, der sich aufs Schießen fokussiert.“

Doch noch Hoffnung für Smash Bros Favoriten?

Obwohl das natürlich logisch klingt, darf man Master Chief und Co noch nicht völlig abschreiben. So kam der oben genannte Sepiroth erst ins Spiel, nachdem davor ein Super Smash Bros. Ultimate-Turnier stattgefunden hat, das die 90er Jahre als Motto hatte. Eine Event also, in das er auch perfekt gepasst hätte.

Außerdem muss angemerkt werden, dass man das First-Person-Genre bisher relativ vernachlässigt hat in den Smash Bros. DLCs. Neben Größen wie Master Chief und Doomguy gäbe es also allerhand interessante Charaktere, die sich für das Brawler-Spiel eignen würden. Ob dies allerdings trotz neuem Shooter-Event demnächst der Fall ist, bleibt erst abzuwarten.