Silent Hill f Guide: Schlüssel, Spinte und Rätsel in der Ebisugaoka-Mittelschule

Sichere dir alle wichtigen Rätsel-Lösungen für die Ebisugaoka-Mittelschule.

In diesem Silent Hill f Guide zeigen wir dir alle Lösungen, die du brauchst, um durch die Ebisugaoka-Mittelschule zu kommen. Dieser Abschnitt ähnelt stark denen aus Silent Hill 2, da wir viel herumlaufen um Hinweise und Schlüssel zu finden. Allerdings ist das Gebiet sehr überschaubar.

Nachdem du die Schule mit Shu und Rinko betreten hast, trennst du dich von den beiden. Aufgabe ist es nun, die Schule zu untersuchen und den Schlüssel für das Tor zu den Bergen zu finden.

Ein kleiner Hinweis: Aus irgendeinem Grund gibt es keinen Altar in der Schule, aber unheimlich viele Gegenstände zu finden – vor allem zwei Reparatursets. Achte darauf, dass du genug Platz im Inventar hast, um so viel wie möglich einsammeln zu können.

Der Schlüssel für das zweite Stockwerk

Als Erstes musst du den Schlüssel für das 2F der Schule finden. Eine Notiz verrät dir, dass der stellvertretende Schulleiter für den Schlüssel zuständig war, ihn aber verloren hat. Auf den linken Treppen nach oben findest du einen Zeitungsausschnitt, in dem erwähnt wird, dass der Konrektor sich in seiner Freizeit um das Blumenbeet kümmert.

Steige durch das Fenster in einem der Klassenzimmer, um auf den Schulhof zu gelangen. Gehe die Treppe nach unten und halte dich rechts. Am anderen Ende des Gebäudes wirst du blaue Blumen finden. Gehe nah genug heran, um den Schlüssel aufheben zu können, mit dem du ins obere Stockwerk gelangst.

Silent Hill f Schüssel 2F Fundort (c) Konami

Das Kistenrätsel

Wenn du das ehemalige Klassenzimmer betrittst, in dem früher auch Hinako war, wirst du eingesperrt. Du findest dort Briefe und eine Kiste, die du öffnen musst.

  • In Shus Brief erzählt er von dem tollen Kuchen mit den Früchten, den er mit Hinako gegessen hat. → Wähle an der Kiste alle Früchte aus, um sie zu öffnen. Das Stück Kuchen muss nicht ausgewählt werden.
  • Darin befindet sich eine weitere Kiste und ein neuer Brief. Rinko scheint diesen verfasst zu haben und spricht davon, dass sie ihre Gedanken in Tagebüchern festhalten könnte. → Wähle alle Notizbücher aus, um die zweite Kiste zu öffnen.
  • Erneut erhältst du einen Brief und eine Kiste, offenbar wieder von Rinko. Dieses Mal liegt der Fokus auf den Kirschblüten. → Wähle den Kirschblütenbaum und die Kirschblütenzweige aus.

Du erhältst einen Generalschlüssel für die Klassenzimmer in diesem Stockwerk.

Silent Hill f Kisten-Rätsel (c) Konami

Spint-Rätsel

Schließe die Zimmer im Stockwerk auf. Dabei erhältst du erste Hinweise für die Spinte im Erdgeschoss sowie den Schlüssel, der dich zum alten Trakt der Schule führt. Diesen erreichst du, wenn du die mittlere Treppe im Erdgeschoss nimmst. Dort findest du weitere Hinweise, wie du die Namen der Schüler dekodieren musst, um die Spinte zu öffnen. Außerdem entdeckst du einen Schlüssel, der die zweite Umkleidetür im Erdgeschoss aufschließt.

Während deiner Erkundung hast du sicher bereits Aois Spint entdeckt, der verschlossen ist. Mit den Hinweisen kannst du diesen nun öffnen:

A = 4

O = 0

I = 1

Silent Hill f Aoi Spint Code (c) Konami

In der zweiten Umkleide gibt es drei verschlossene Spinte:

  • Taikos Spint: Code 377 → Enthält einen Omamori (Wolf).
  • Ayumis Spint: Aus der Notiz über sie ergibt sich das Wort BUS. Daraus wird der Code 865. → Enthält den Schlüssel für den Schlüsselkasten.
  • Sugas Spint: Laut Notiz klingt sein Code wie ein Hilferuf. SOS ergibt 505. → Enthält einen Schulranzen, der dein Inventar erweitert.

Wenn du nun den Schlüsselkasten öffnest, erhältst du endlich den Schlüssel für das Tor und kannst zu Shu und Rinko zurückkehren.

