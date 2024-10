Silent Hill 2 Guide: Alle South Vale Rätsel-Lösungen

In diesem Silent Hill 2 Guide zeigen wir dir alle Rätsel, die im South Vale Bereich vorkommen. Dazu gehört das Rätsel zur Neely’s Bar Jukebox sowie den Code für das Tastenfeld, um in den Gand Market zu gelangen. Am Ende findet ihr noch den Code für den Tresor, den ihr Jacks Inn Motel findet. Bitte beachte, dass für die Rätsel der Schwierigkeitsgrad „Standard“ verwendet wurde.

Neely’s Bar Jukebox Rätsel

Um das Jukebox-Rätsel in Neely’s Bar zu lösen, benötigst du Objekte, die in anderen Gebäuden zu finden sind. Dazu gehören eine Schallplatte, eine rote Jukebox-Taste und eine Neely’s Bar Münze. Gehe zuerst in Neely’s Bar und interagiere mit der Jukebox. Diese bekommt eine Fehlfunktion und spuckt dir die erste von zwei Hälften einer Schallplatte aus. Wenn du mehr über das Rätsel erfahren möchtest, lies die Notiz, die in der Bar zu finden ist. Diese wird dich zum Groovy Record Store und den Saul Street Apartments schicken.

Gehe zuerst zum Groovy Record Store. Im hinteren Bereich wirst du die zweite Hälfte der Schallplatte sowie Kleber finden. Du kannst nun den Kleber und die beiden Hälften miteinander kombinieren und erhältst so eine geklebte Schallplatte.

Folge danach deiner Karte zur Saul Street und betrete den Apartment-Komplex durch die rote Tür, neben der die Hausnummer 16 steht. Auf der Karte siehst du, dass Apartment 9 im 3F liegt. Betrete das Büro am Eingang, indem du den Schrank zur Seite schiebst. Im Büro findest du eine Notiz und den Schlüssel zum Apartment 5. Gehe zu Apartment 5 im 2F und vergiss nicht, dich trotz alldem überall umzusehen, um keine Notizen oder Objekte zu übersehen. Durch Apartment 5 gelangst du an die Feuertreppe, mit der du nun in den 3F gelangst. Du bist nun in Apartment 9. Sieh dich genau um und suche nach dem Badezimmer, in welchem du ein Loch in der Wand findest. Du musst James nun dreimal sagen, dass er mit seiner Hand in dem Loch suchen soll. Ist er fertig, holt er die rote Jukebox-Taste hervor.

Als letztes kümmern wir uns um die Neely’s Bar Münze, die du im Texan Cafe am Ende der Katz Street findest. Gehe hinter den Tresen und interagiere mit der Kasse. Drehe den Schlüssel und drücke dann die Taste unten an der Kasse. Das Geldfach springt nun auf und du findest die Münze. Da du jetzt alles zusammen hast, kannst du zurück zu Neely’s Bar gehen.

Beginne damit, das grüne und rote Teil zu verbinden und aus dem Weg zu drehen. Senke nun das blaue Teil ab und drehe das rote und grüne wieder zurück. Du hast das Richtige getan, wenn du aufgefordert wirst, dein Inventar zu öffnen und ein Stück der Maschine herausragt. Lege nun die geklebte Schallplatte ein und ergänze auch die rote Taste an der fehlenden Stelle. Wirf zuletzt die Münze ein und drücke zuerst die blaue C-Taste und dann die rote 2. Damit ist das Rätsel abgeschlossen.

Reparierte Jukebox – Silent Hill 2

Code für das Grand Market-Tastenfeld

Der Markt befindet sich an der Kreuzung der Katz Street und Neely Street und kann durch einen Nebeneingang betreten werden, für den du allerdings einen Code für das Tastenfeld benötigst. In einem Memo, dass du bei einem Truck in der Sanders Street findest, steht geschrieben, dass die Person bereits „0000 bis 4439“ gecheckt hat und glaubt nun bereits „nah dran“ zu sein an dem richtigen Code. Was sie auch ist. Mit dem Code 4444 verschafft ihr euch Zutritt zum Grand Market.

Code für Grand Market-Tastenfeld – Silent Hill 2

Code für den Tresor im Jacks Inn Motel

An diesen Punkt kommt ihr erst, nachdem ihr die Wood Side Apartments und Blue Creek Apartments hinter euch gebracht habt. Wenn ihr am Jacks Inn Motel angekommen seid, findet ihr im Büro eine Notiz die euch zu Zimmer 107 führt. Um in dieses zu gelangen müsst ihr ein Fenster von Zimmer 108 erschlagen und reinklettern. Zerschlagt danach die Wand um in Zimmer 107 zu gelangen. Dort findet ihr euch Notiz, die euch dabei Hilft das rätsel zu lösen. Geht zurück ins Büro und gebt den Code 0451 ein.

Eine Übersicht aller Codes für Tresore, Schlösser oder Tastenfelder haben wir auch euch ebenfalls zusammen gestellt. Als nächstes erwarten dich neue Rätsel in den Wood Side Apartments.