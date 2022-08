SEGA-Klassiker kommen ins Kino! – Zwei eher unbekannte Spiele schaffen es

SEGA hat mit dem Erfolg der beiden Sonic the Hedgehog wohl Gefallen an der Kinoleinwand gefunden. Wie das Unternehmen aus Japan angekündigt hat, werden Filme zu Space Channel 5 und Comix Zone produziert.

In einer veröffentlichten Erklärung bestätigten die Japaner, dass mit der Produktionsfirma Picturestart zusammengearbeitet wird, um Verfilmungen der beiden Spiele aus den 90er Jahren zu entwickeln.

Wie The Hollywood Reporter berichtet, soll Space Channel 5 eine Mischung aus Comedy- und Tanzfilm werden. Die Videospiele-Verfilmung soll die Geschichte “eines unglücklichen Fast-Food-Mitarbeiters erzählen, der von einem Freiheitsreporter aus der Zukunft angeworben wird, um die Welt vor Außerirdischen zu retten. Was alle Menschen dabei auf dem Planeten vereint: die Liebe zu albernen viralen Tänzen.

Comix Zone zeigt einen Comiczeichner und einen Autoren, die in die letzte Ausgabe ihres eigenen Comics hingezogen werden. Dabei müssen die beiden Protagonisten zuerst einmal ihren eigenen Differenzen zur Seite legen, um einen “gefährlichen Superschurken daran zu hindern, die vollständige Zerstörung zu säen”.

Das Drehbuch zu Comix Zone wird von Mae Catt geschrieben, der bisher für die animierte DC-Serie “Young Justice” schrieb. Space Channel 5 wird von Barry Battles und Nir Paniry geschrieben. Battles schrieb u.a. die Krimikomödie “The Baytown Outlaws” und Paniry kennt “Extracted”, ein Sci-Fi-Drama.

Space divas, comic panels, and the movies!

SEGA is partnering with @picturestart to produce film adaptions of Space Channel 5 and Comix Zone!

Which parts of these SEGA gems are you most excited to see played out on the big screen? 🎥#SEGA #SpaceChannel5 #ComixZone pic.twitter.com/WcdfnWJe5y

— SEGA (@SEGA) August 19, 2022