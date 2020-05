SAINTS ROW®: THE THIRD™-REMASTERED ab sofort verfügbar

saintsrow

Saints Row®: The Third™-Remastered schickt die Spieler ab heute auf der PlayStation®4, der Xbox One-Gerätefamilie inklusive der Xbox One X sowie dem PC zurück auf die Straßen der Stadt! Das wahrscheinlich beste Saints Row Spiel erstrahlt, dank der vollständigen Überarbeitung der Experten bei Sperasoft, in nie dagewesenem Glanz. Auf Hochglanz polierte Umgebungen, Charakter-Modelle und visuelle Effekte sowie eine neu integrierte Lighting-Engine lassen nicht nur die Augen der Gang-Mitglieder strahlen. Auch Waffen und Fahrzeuge sind generalüberholt und warten auf den Einsatz.

Rückkehrer freuen sich über das nostalgische Augenzwinkern und die Hommage an eine Ära des Gamings – wenn Sie sich noch einmal den Saints auf den Straßen Steelports anschließen. Neueinsteiger sind fast noch mehr zu beneiden, wenn sie zum ersten Mal auf Ikonen wie Johnny Gat, Shaundi oder Pierce treffen und Seite and Seit mit ihnen solch wichtige Aufgaben lösen wie Tank Mayhem oder Eye of the Tiger. Nicht zu vergessen der unglaubliche Spaß rund um Professor Genki und seine seriösen Spielangebot in Steelport. Egal ob Rookie oder Saints-Veteran: stundenlanger, abgedrehter Spielspaß ist garantiert.

Ursprünglich vor neun Jahren für das Xbox 360 Entertainment Systen, PlayStation®3 und PC veröffentlich – erscheint jetzt erstmalig ein Saints Row auf der aktuellen Konsolengeneration. Damit öffnet sich die Gang auch einer ganzen Generation junger Spieler, um sie in ihre digitalen Reihen aufzunehmen. Vielschichtige miteinander verwobene Geschichtsstränge ermöglichen jedem Spieler sein ganz eigenes Steelport-Abenteuer, je nach Herangehensweise. Auch erfahrene Besucher der Stadt der Sünde können noch über die ein oder andere Wendung stolpern – oder haben sie diese Mission wirklich noch nie erlebt??

Saints Row: The Third Story

Saints Row®: The Third™-Remastered gibt Dir die Kontrolle über die Saints auf einem der Höhepunkte ihrer „Karriere“ und Du lebst das Leben, das man gerne zeigt. Dies ist Deine Stadt. Es sind Deine Regeln. Völlig neu überarbeitet mit verbesserter Grafik, ist Steelport die originale Stadt der Sünde und sah mit all seinem Sex, Drogen und Knarren noch nie so gut aus.

Viele Jahre, nachdem die Third Street Saints die Stadt Stilwater übernommen haben, sind sie von einer Bande Krimineller zu einem Markenbegriff avanciert! Saints Schuhe, Saints Energy Drinks und Johnny-Gat-Wackelpuppen sind in allen Geschäften in Deiner Nähe erhältlich. Die Saints sind die Könige von Stilwater, aber ihr Ruhm und Reichtum sind nicht unbemerkt geblieben. Das Syndikat, eine legendäre kriminelle Bruderschaft, die ihre Hände in fast allen Dingen auf dieser Welt hat, wendet sich nun den Saints zu und verlangt Tribut!

Die Saints aber denken gar nicht daran, sich dem Syndikat zu unterwerfen! Nimm den Kampf auf und trage ihn nach Steelport – die einst stolze Hauptstadt ist unter der Kontrolle des Syndikats zu einem Sündenpfuhl degeneriert! Heize Deinen Gegnern mit satellitengesteuerten Luftschlägen ein, fahre Panzer auf oder verteidige Dich gegen militärisch ausgebildete Elite-Einheiten … mit einem Spezial-Dildo!?! Saints Row®: The Third™ versetzt Dich in die abgefahrensten Gameplay-Szenarien, die Du je gesehen hast. Ach ja, es ist übrigens durchaus möglich, dass ganz Steelport dabei in Flammen aufgeht.

Saints Row: The Third – Key Features

Die volle Packung, Remastered – Mit aufwendig überarbeiteter Grafik, verbesserten Lichteffekten, optimierten Umgebungsdetails und visuellen Effekten sahen Steelport und die „Third Street Saints“ noch nie zuvor besser aus.

Stadt der Sünde – Befreie Deine Stadt aus dem Würgegriff des Syndikats und entreiße sie Deinen Widersachern Stück für Stück, um die Hoheit über Waffenhandel, Cyberverbrechen und das Rotlichtmillieu zu erlangen. In Steelport wartet Dein nächstes Abenteuer oft schon hinter der nächsten Ecke.

Krasses Waffenarsenal – Es ist eine Sache, Deine Gegner zu besiegen, aber eine ganz andere, sie zu demütigen. Hover Jets, menschliche Kanonenfahrzeuge und zweckentfremdetes Sexspielzeug sind allesamt Teil des Spaßes.

Ich habe ein Monster erschaffen… – Erschaffe die bizarrsten Charaktere, die es jemals gab – von runtergekommenen Promis bis hin zu nackten Ninja-Piraten. In jedem Sünder steckt auch ein Saint! Wer wirst Du sein?

Over The Top-Koop – Fliege Alleine oder mit einem Freund gemeinsam online. Probiere Fallschirmspringen aus, lande im brennenden Pick-Up Deines Freundes, während Du einen ausweglosen Angriff auf die Basis des Syndikats ausführst. Steelport wart schon immer ein riesiger Spaß für gute Kumpel.