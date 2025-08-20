ROG Xbox Ally und Ally X: Globaler Launch im Oktober

Eva KrummEva wünscht sich ein aufblasbares Einhorn, mit welchem sie dann nachts schnallige Werbespots anschauen kann. Ihr erstes eigenes Videospiel war Pokémon auf dem Game Boy. Zusammen mit ihrem Großvater machte sie zudem die Regenbogenstrecke in Mario Kart auf dem SNES unsicher. Ihre Lieblingsgenre sind JRPG, Otome und Horror und auch der Indie-Bereich ist ihr nicht fremd.

Am 16. Oktober 2025 bringen ASUS und Microsoft Gaming die Handheld-Geräte ROG Xbox Ally und das Premium-Modell ROG Xbox Ally X auf den Markt. Der Start erfolgt gleichzeitig in zahlreichen Ländern wie Deutschland, den USA, Japan, Frankreich oder Australien. Weitere Märkte wie Brasilien, Indien und Indonesien folgen Anfang 2026. Angaben zu Preis und Vorbestellungen wollen die Hersteller in den kommenden Wochen bekanntgeben.

Der ROG Xbox Ally ist mit einem AMD Ryzen Z2 A Prozessor ausgestattet. Dieser kombiniert vier Zen-2-Kerne, acht Threads sowie acht RDNA-2-GPU-Kerne. Hinzu kommen 16 GB LPDDR5X-6400 RAM, eine 512-GB-M.2-SSD und ein 60-Wh-Akku. Damit positioniert sich das Gerät als vielseitiger Begleiter für unterwegs.

Werbung

Das Spitzenmodell ROG Xbox Ally X bietet deutlich mehr Leistung. Hier kommt der neue AMD Ryzen AI Z2 Extreme zum Einsatz, eine Zen-5-APU mit acht Kernen, 16 Threads, 16 RDNA-3.5-GPU-Kernen und einer integrierten 50-TOPS-NPU. Ergänzt wird das System durch 24 GB LPDDR5X-8000 RAM, eine 1-TB-M.2-SSD und einen 80-Wh-Akku. Damit richtet sich die X-Variante klar an Spieler, die maximale Leistung und längere Laufzeiten erwarten.

YouTube-Video

Beim Laden dieses YouTube-Videos können personenbezogene Daten an YouTube übermittelt werden. Inhalt anzeigen

Optimiert für Handheld-Gaming

Um die Geräte von Beginn an attraktiv zu machen, hat Xbox mit zahlreichen Studios ein neues Handheld Compatibility Program aufgesetzt. Spiele, die sofort optimal laufen, erhalten das Badge „Handheld Optimized“. Titel, die nur minimale Anpassungen benötigen, tragen die Kennzeichnung „Mostly Compatible“. So soll sichergestellt werden, dass Käufer direkt loslegen können.

Ein weiteres Highlight ist die erweiterte Shader-Technologie. Sie lädt Shader bereits während des Downloads vor und sorgt so für bis zu zehnmal schnellere Startzeiten, flüssigeres Gameplay und niedrigeren Energieverbrauch.

Werbung

Die KI-Funktionen des Ally X werden ab 2026 per Update eingeführt. Geplant sind unter anderem „Automatic Super Resolution“ für systemweites Upscaling sowie „Highlight Reels“, die automatisch spannende Spielszenen erkennen und Clips erstellen.

YouTube-Video

Beim Laden dieses YouTube-Videos können personenbezogene Daten an YouTube übermittelt werden. Inhalt anzeigen

Premiere auf der Gamescom 2025

Erstmals spielbar sind die beiden Modelle auf der Gamescom 2025. Dort stehen unter anderem Gears of War: Reloaded, Final Fantasy 7 Remake Intergrade, DOOM: The Dark Ages, Lies of P und Hogwarts Legacy als Testtitel bereit.

Für zusätzlichen Glanz sorgt die neue Episode der ROG Travel-Kampagne. Mit dabei sind die GTA-V-Darsteller Ned Luke und Shawn Fonteno, die live am ROG-Stand auftreten. Fans erhalten die Gelegenheit, das Duo persönlich zu treffen.

Nicht verpassen!