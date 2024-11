Drei Jahre nach Release: Rockstar bringt großes Update für die GTA Trilogy

Als die GTA-Trilogy im November 2021 auf die Spielerschaft losgelassen wurde, war der Launch begleitet von unzähligen Problemen. Neben etlichen Bugs und Glitches, die so auch nicht in den originalen PS2-Versionen vorkamen, stand auch die neue Grafik in der Kritik. Man beschwerte sich über den cartoonartigen Look, die grotesken Animationen und die neue Beleuchtung. Kurz: die Fans waren sauer, und das vermutlich zu recht, wollte Rockstar doch allen Ernstes auch noch 60 Euro dafür haben. Ein neues GTA-Trilogy Update macht nun vieles anders.

Doch jetzt, drei Jahre nach dem Release der Trilogie, hat Rockstar noch einmal ordentlich nachgebessert und ein großes Update veröffentlicht.

Was hat Rockstar geändert?

Einiges, und vor allem mehr, als uns die entsprechenden Patch-Notes mitteilen:

Der „Classic Lighting Mode“ ist, wie der Name schon vermuten lässt, dafür zuständig die Beleuchtungseffekte der originalen Spiele zurückzubringen. Dieser Modus ist bei Spielstart automatisch aktiv, wer trotzdem lieber ohne spielt, kann dies im Optionsmenü ändern.

Der Unterschied ist riesig und schlägt sich in vielen Bereichen der Spielwelt nieder: Straßenlaternen leuchten nun in einem warmen Gelb, die Neonlichter des Malibu Nachtclubs in Vice City erstrahlen wieder in leuchtendem pink, statt weiß. Auch die Sonnenuntergänge zeigen sich nun in kräftigem Orange. Zusätzlich zur neuen/alten Beleuchtung wurde auch der klassische Nebel wieder eingeführt, welcher unsere Sichtweite einschränkt und ein Gefühl einer größeren Spielwelt kreiert.

Auch an den Animationen wurde geschraubt, so sieht CJ, wenn er in GTA: San Andreas in die Hocke geht, nicht mehr wie ein absolutes Alien aus. Feuer und zerbrechendes Glas haben ebenfalls neue, verbesserte Effekte erhalten.

„X“-User Besk hat die vielen Änderungen ausführlich dokumentiert:

This is my favorite comparison actually GTA SA DE release version VS today after the Patch pic.twitter.com/uVU4l0kngP — Besk (@BeskInfinity) November 12, 2024

Auch einige Quality-of-Life-Features wurden eingebaut, so kann zum Beispiel Tommy in GTA: Vice City nun endlich gleichzeitig laufen und schießen. Ebenso können nun Cutscenes pausiert werden und die Speicherstände des Spiels zeigen an, zu welchem Zeitpunkt sie erstellt wurden.

Auch wenn all dies schon bei Launch zur Verfügung stehen hätte müssen, so ist es trotzdem schön zu sehen, dass Rockstar hier noch einmal ordentlich Hand anlegt. Für alle, die sich die Zeit irgendwie bis zum Launch von GTA 6 vertreiben müssen, ist die GTA Trilogy spätestens jetzt eine gute Ablenkung.