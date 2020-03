Riot Games: Screenshot-Leak des kommenden Shooters Valorant (Projekt A)

Valorant - (C) RIOT Games

Das Online-Multiplayer-Ego-Shooter-Projekt A von Riot Games wurde vor einigen Monaten angekündigt. In der vergangenen Woche haben jedoch die Mengen an Lecks in Bezug auf das Projekt zugenommen. Der offizielle Name von Projekt A soll jetzt Valorant sein. Einige von Valorants Charakteren sind ebenfalls durchgesickert, darunter Namen, Designs und Clips ihrer Fähigkeiten. Ein weiteres Valorant-Leck wurde entdeckt und enthüllt mehrere hochwertige Screenshots von Valorants Gameplay.

IGN scheint versehentlich eine Geschichte veröffentlicht zu haben, in der die Namensänderung von Valorant vor Ablauf einer nicht öffentlichen Embargo-Frist angekündigt wird. Der Artikel wurde schnell offline geschaltet, aber nicht bevor wachsame Internetnutzer die neuen Screenshots von Valorant kratzen konnten. Insgesamt wurden acht Screenshots veröffentlicht, die einen ersten Einblick in verschiedene Volarant-Charaktere und das Gameplay bieten. Am interessantesten ist jedoch vielleicht, wie die Screenshots das Kartendesign von Valorant zeigen.

Valorant: Eine Mischung aus Overwatch und Counter-Strike

Das Charakter-Design und die Verwendung der Charakterfähigkeiten in Valorant machen deutlich, dass das Spiel stark von Overwatch und anderen rollenbasierten FPS-Spielen inspiriert ist. Frühe Previews für Valorant implizierten jedoch auch, dass es ebenfalls auf Counter-Strike basierte. Diese neuen Screenshots zeigen das Element von Valorant aufgrund des Kartendesigns des Spiels.

Anstelle von Overwatchs sehr offenem Kartendesign und relativ geringer Deckung sind die Karten von Valorant mit scharfen Ecken, Fluren und Tonnen von Deckung gefüllt. Die Karten sehen so aus, als hätten sie in gewisser Weise direkt von Counter-Strike stammen können. Einige Fans sagen, dass ein Kartenabschnitt mit der CS-Karte Mirage identisch ist.

Die Implikation ist, dass Valorant die Antwort auf die Frage ist: “Was wäre, wenn Counter-Strike den Spielern die Fähigkeiten von Overwatchs Helden geben würde?” Diese acht Screenshots zeigen ein sehr CS-ähnliches Gameplay, bei dem die Spieler Ecken halten und Korridore abschießen, während sie auf die Köpfe der Gegner zielen. Nur fallen auch Raketen vom Himmel, Eiswände, Laserfallen und andere Spielereien. Valorant ist ganz klar eine Mischung aus den interessantesten Ideen von Counter-Strike und Overwatch zu sein. Ein Best-Of der bisherigen besten First-Person-Shooter.

Valorant hat derzeit kein Release-Fenster oder unterstützte Plattformen angekündigt.