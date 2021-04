Resident Evil Village-Fans reagieren auf die PlayStation-Demo

Resident Evil Village ist eines der am meisten erwarteten Spiele, die dieses Jahr veröffentlicht werden. Es ist einer der ersten Titel, die von der Power der PS5 und der Xbox Series X gebraucht machen.

Auf der Resident Evil Anniversary Showcase gab Capcom bekannt, dass in den kommenden Wochen eine Demo auf mehreren Plattformen veröffentlicht wird. PlayStation-Spieler sind die ersten, die sie genießen durften. Die Reaktionen auf die neueste Demo kommen jetzt.

Drüben auf Twitter veröffentlichen Resident Evil Village-Fans ihre Gedanken zu der Demo, die den Spielern einen 30-minütigen Ausschnitt des Spiels bot, den sie erkunden konnten. Die Demo, die gestern nur für einen Zeitraum von 8 Stunden verfügbar war, enthielt einen Teil eines Friedhofs, einige der Dorfbewohner und einige der neuen feindlichen Charaktere, gegen die sich die Spieler behaupten müssen.

Die Reaktionen auf die Demo begannen kurz nach ihrer Veröffentlichung Twitter zu fluten und die Fans lobten alles von der visuellen Wiedergabetreue bis zum darin enthaltenen Schauspiel. Village hat eine starke Ähnlichkeit mit Resident Evil 4, vor allem, weil es auch ein eindringliches europäisches Dorf gibt und der Nostalgie-Ansturm scheint viele langjährige Fans des Franchise zu erfreuen. Es ist schwer zu sagen, ob dies zu höheren Verkaufszahlen führen wird als Resident Evil 7, aber die Begeisterung für das Projekt scheint hoch zu sein.

I played the resident evil 8 demo and the village actually felt very romanian!! I’m so glad I can experience my country in a video game,,

Resident Evil 8 demo? Yeah completed it. Really conscious of it being capped at 30 mins so sped through it rather than taking it all in, but incredibly hyped for the full game next month. pic.twitter.com/Fs1Cci7Crv

— Harry (@harrivedercii) April 18, 2021