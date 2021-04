Resident Evil Village: Die nächste Demo von wird morgen live geschaltet

Wie Anfang dieses Monats angekündigt, wird Resident Evil Village den Spielern im Vorfeld der Veröffentlichung des Spiels eine Reihe von zeitgesteuerten Demos anbieten. Die erste dieser kleinen Voransichten erschien letzte Woche exklusiv für PlayStation. Morgen können PlayStation 4- und 5-Spieler einen weiteren exklusiven Einblick in das Spiel erhalten, diesmal von der titelgebenden Dorfkulisse der Fortsetzung zu Lady Dimitrescus Schloss.

Ähnlich wie beim letzten Mal können diejenigen, die an der Veranstaltung teilnehmen möchten, dies nur für eine begrenzte Zeit tun. Die Demo startet am 25. April um 18:00 Uhr MEZ / 19:00 Uhr MESZ und endet am 26. April um 14:00 Uhr AM BST / 3:00 AM MESZ. Man hat nur 30 Minuten Zeit, um das Schloss zu erkunden und die Demo abzuschließen. Wer auf die Demo zugreift, muss zum Spielen auch mit dem Internet verbunden sein. Dies ist die letzte exklusive PlayStation-Demo für Resident Evil 8: Village. Nächste Woche erscheint eine dritte und letzte Vorschau für PC, Xbox, PlayStation und Google Stadia. Diese Demo bietet den Spielern 60 Minuten Zeit, um sowohl das Dorf als auch die Burg zu durchqueren.

The first #ResidentEvilVillage gameplay demo period should now be starting for PlayStation 5 and PlayStation 4 users in Europe!

You’ve got 30 minutes to explore the Village – use your time wisely. 🐐 pic.twitter.com/9EWYeFW4E7

— Resident Evil (@RE_Games) April 18, 2021