Resident Evil Requiem startet am 27. Februar und das musst du zur Uhrzeit wissen

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Noch wenige Tage, dann ist es soweit. Resident Evil Requiem erscheint am 27. Februar 2026 und mit ihm kehrt die Horror-Reihe von Capcom zu ihren Wurzeln zurück. Das Spiel ist der neunte Hauptteil der Serie und schickt zwei spielbare Figuren in die Ruinen von Raccoon City: die neue FBI-Analystin Grace Ashcroft und den Serienveteranen Leon S. Kennedy. Wer genau um Mitternacht starten will, sollte sich die Startzeiten je nach Plattform vorher notieren.

Wann kannst du loslegen?

Auf PlayStation 5 und Xbox Series X/S wird Resident Evil Requiem in der Nacht vom 26. auf den 27. Februar um 00:00 Uhr Ortszeit freigeschaltet. Für Deutschland bedeutet das den Start in der Nacht auf Freitag, pünktlich zu Mitternacht. Die Nintendo Switch 2 folgt demselben Prinzip und schaltet das Spiel ebenfalls regional zur Mitternachtsstunde frei.

Beim PC läuft es etwas anders. Steam-Releases werden häufig weltweit gleichzeitig aktiviert. Realistisch ist ein Startfenster zwischen 17:00 und 19:00 Uhr österreichischer Zeit, sofern Capcom keinen separaten Midnight-Launch plant. Eine offizielle Uhrzeit für den PC steht noch aus. Wer eine physische Disc kauft, muss nicht warten: Sobald das Spiel installiert ist, kann es direkt gespielt werden.

Preload und Downloadgröße

Der Preload für Vorbestellende startet bereits am 25. Februar. Die Downloadgröße auf PS5 wurde mit knapp 73 Gigabyte angegeben, laut einer Angabe im PlayStation-System. Capcom hat diese Zahl noch nicht offiziell bestätigt, allerdings gilt sie als plausibel: Requiem ist das erste Resident Evil, das von Grund auf für die aktuelle Konsolengeneration entwickelt wurde, ohne Abstriche für ältere Hardware. Hochauflösende Texturen, aufwendige Zwischensequenzen und die Unterstützung beider Kameraperspektiven treiben den Speicherbedarf nach oben.

Auf dem PC könnte die Größe abweichen, dazu gibt es noch keine Angaben.

Zusätzlich wird ein Day-One-Patch erwartet, der zum Launch automatisch heruntergeladen wird. Wer pünktlich um Mitternacht einsteigen will, sollte den Preload also rechtzeitig anstoßen. Das Review-Embargo fällt am 25. Februar um 16:00 Uhr, sodass erste Wertungen zwei Tage vor dem Release erscheinen werden.

Was dich im Spiel erwartet

Resident Evil Requiem setzt auf zwei sehr unterschiedliche Spielstile. Grace‘ Abschnitte orientieren sich an den Horror-Kapiteln älterer Serienteile: wenig Munition, enge Räume, ein intelligenter Verfolger, der Geräusche wahrnimmt und durch Wände spürt. Leon hingegen bringt die actionreiche Seite mit, die aus Resident Evil 4 bekannt ist.

Besonders interessant ist, dass getötete Gegner im Spielverlauf beider Figuren dauerhaft verschwinden. Was Grace erledigt, muss Leon nicht mehr bekämpfen, und umgekehrt. Das eröffnet strategische Entscheidungen, die in der Reihe bisher so nicht existierten. Das Spiel erscheint auf PS5, Xbox Series X/S, PC und Nintendo Switch 2.

