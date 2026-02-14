Resident Evil Requiem sprengt Speicher-Grenzen – 72,88 GB zum PS5-Launch?

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Wie glaubwürdig ist dieser Leak?

Plausibel! - Die vorliegenden Hinweise wirken stimmig und nachvollziehbar.

Kurz vor dem Release sorgt Resident Evil Requiem für neue Diskussionen. Doch diesmal nicht wegen Story-Leaks oder Gameplay, sondern wegen der Downloadgröße. Laut dem zuverlässigen X-Account PlayStation Game Size (via X.com) beträgt die PS5-Downloadgröße satte 72,88 GB. Für ein Resident-Evil-Spiel ist das eine Ansage, mit der ich nicht gerechnet hätte.

Resident Evil Requiem: Preload & Release-Zeit – das musst du wissen

Hier die wichtigsten Fakten:

Downloadgröße: 72,88 GB

72,88 GB Preload: 25. Februar (Standard-Version)

25. Februar (Standard-Version) Release: 27. Februar (Standard-Version)

27. Februar (Standard-Version) Release-Zeit: Mitternacht (lokale Zeit)

Das bedeutet: In Europa kannst du voraussichtlich ab 00:00 Uhr deiner jeweiligen Zeitzone loslegen. Einige Spieler rechnen je nach Region sogar mit einem früheren Start durch Zeitzonen-Tricks.

Größer als erwartet, aber ist das wirklich „massiv“?

Die Reaktionen auf X.com und diversen Foren fallen gemischt aus. Mit einem 72,88 GB-Download haben wohl die wenigsten gerechnet. Das letzte Remake, also Resident Evil 4, war jedoch ähnlich groß. Hier die letzten Titel im Vergleich:

Mit 72,88 GB ist Requiem zwar das bislang größte moderne RE-Spiel, aber in Zeiten von 150- bis 200-GB-Titeln ála Call of Duty wirkt es fast schon moderat.

„Ist das wirklich nur 18 Stunden lang?“

Spannend ist die Diskussion um die Spielzeit. Gerüchte sprechen von rund 18 Stunden Gesamtspielzeit, aufgeteilt zwischen Leon und Grace. Können wir also aufgrund der Download-Größe bereits die Spielzeit bestimmen? Nein! Die Dateigröße sagt wenig über die Länge aus. Hochauflösende Texturen, mehrere Perspektiven (First- und Third-Person), Raytracing-Assets und aufwendige Zwischensequenzen treiben Speicherbedarf enorm nach oben, auch bei kürzerer Spielzeit.

Gerade weil Requiem als erstes echtes „Next-Gen“-Resident-Evil wahrgenommen wird, könnte Capcom technisch noch einmal deutlich nachgelegt haben. Außerdem könnten diese 72,88 GB nur für den Pre-Load gelten, wobei noch ein Day-One-Patch nachgeschoben werden könnte. Erfahrungsgemäß ist bei Capcom aber zumindest mit einem kleineren Launch-Update zu rechnen. Ein paar Gigabyte könnten also noch dazukommen.

Tatsächlich wurde Requiem von Beginn an für aktuelle Hardware konzipiert. Während Village noch Cross-Gen war, scheint Requiem technisch kompromisslos auf PS5, Xbox Series und PC ausgerichtet zu sein. Die knapp 73 GB könnten also ein Indikator sein, dass Capcom hier visuell und technisch noch eine Schippe drauflegt.

Am 27. Februar wissen wir mehr. Resident Evil Requiem erscheint für PS5, Xbox Series X/S, PC und Switch 2. Über die Downloadgrößen außerhalb des PlayStation-Ökosystems ist noch nichts bekannt. Bislang hat Capcom die Downloadgröße nicht bestätigt.

