Resident Evil 3 Remake: Eröffnungsszene ist online durchgesickert

Das Remake von Resident Evil 3 ist ohne Zweifel eines der am meisten erwarteten Spiele des Jahres 2020. Vor einigen Tagen veröffentlichte Capcom eine spielbare Demo, die unzählige Informationen darüber enthüllte, was die Spieler bei der bevorstehenden Überarbeitung von Jill Valentines Flucht erwarten können. Jetzt, da Resident Evil 3 nur noch wenige Tage vor der Veröffentlichung ist, ist die Eröffnungsszene des Spiels online durchgesickert.

Achtung! Diese Meldung enthält Spoiler.

Das durchgesickerte Filmmaterial wurde vom Twitter-Benutzer AestheticGamer veröffentlicht, der in einem (jetzt) gelöschten Beitrag klarstellte, dass es sich nicht um die eigentliche Quelle des Lecks handelt. Das angeblich durchgesickerte Filmmaterial, das bei Dailymotion (Link: Wikipedia) veröffentlicht wurde, wurde bereits entfernt und scheint endgültig online verschwunden zu sein. Es ist derzeit unklar, ob das durchgesickerte Video, das kurz im Internet verbreitet wurde, legitim ist. Es scheint jedoch das eigentliche Resident Evil 3 Remake zu sein, da es Filmmaterial aus dem Spiel zeigt, das in keinem der vorherigen Trailer, Vorschauen und sogar in der spielbaren Demo enthüllt wurde.

Die angebliche Zwischensequenz wurde mit einer Montage von Nachrichtenberichten eröffnet, die sich auf die wachsende Bedrohung durch den Ausbruch des T-Virus in Raccoon City konzentrieren. Es ging dann zum Umbrella-Labor über, wo mehrere Forscher die letzten Vorbereitungen für die Einführung der neuesten Kreation von Umbrella, Nemesis, treffen. Der interessanteste Teil der angeblichen Eröffnungsszene ist jedoch der Übergang zu Jill Valentine aus der Perspektive der Ego-Ansicht.

Das Filmmaterial zeigt Jill Valentine, wie sie in ihrer Wohnung aufwacht, und zu diesem Zeitpunkt erhält der Spieler die Kontrolle über den Charakter. In der Ego-Perspektive erkundete die Spielerin kurz Jills Wohnung, bevor sie ins Badezimmer ging, wo sie sah, wie sich ihr Spiegelbild langsam in einen Zombie verwandelte. Die Fans würden sich an einen Ausschnitt dieser Szene aus dem ersten Trailer von Resident Evil 3 erinnern. Die Zwischensequenz drehte sich jedoch dunkel, als Jill ihre Waffe aufhob, sie auf ihren Kopf richtete und den Abzug drückte. Als sie einen Schuss hörte, zeigte die Zwischensequenz Jill zurück in ihrem Bett, was bedeutet, dass die Badezimmerszene alles andere als ein Traum ist.

Die Wahrheit der Geschichte? Nur mehr wenige Tage entfernt…

Auch wenn das durchgesickerte Filmmaterial legitim erscheint, gibt es keine sichere Möglichkeit zu wissen, ob es echt ist, bis die Spieler die Eröffnungsszene im Spiel sehen. Glücklicherweise ist das Resident Evil 3 Remake in wenigen Tagen erschienen und die spielbare Demo, die Tonnen von Easter Eggs enthält, steht ab sofort zum Download bereit.

Resident Evil 3 wird am 3. April 2020 für PC, PS4 und Xbox One veröffentlicht.

Quelle: WCCFTECH