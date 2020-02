Resident Evil 3 Remake-Demo ist “auf dem Weg”

Wir bekommen die Möglichkeit, das Resident Evil 3-Remake zu probieren, ohne es zu kaufen, genau wie bei der hervorragenden Neuinterpretation von Resident Evil 2 im letzten Jahr. Capcom hat offiziell bestätigt, dass eine Resident Evil 3-Demo auf dem Weg ist.

“Es wurde in den STARS geschrieben”, sagt Capcom auf Twitter und verweist auf die Spezialpolizei von RE. „Eine Resident Evil 3-Demo ist unterwegs. Wir werden in naher Zukunft weitere Details erfahren! ” Und wir müssen auf alle Details warten, da der Publisher noch keine zusätzlichen Informationen darüber bereitgestellt hat, was von der Demo zu erwarten ist.

Das Resident Evil 2-Remake hatte eine umstrittene “1-Shot-Demo” mit einem strengen Zeitlimit von 30 Minuten und keiner offiziellen Möglichkeit, nach Ablauf dieser Zeit erneut zu spielen. Natürlich haben PC-Modder diese Einschränkung schnell aufgehoben, und einige Monate später wurde eine Version der Demo ohne zeitliche Begrenzung offiziell veröffentlicht.

Hoffentlich ist die Vorschau von RE3 von Anfang an etwas gerechter.

It was written in the STARS… 💫

A Resident Evil 3 Demo is on the way. We'll have more details in the near future! pic.twitter.com/wqN2AwI3pH

— Resident Evil (@RE_Games) February 25, 2020