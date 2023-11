Releasedatum von Dragon’s Dogma 2 enthüllt

Im Vorfeld eines neuen Events, das Capcom im Laufe des heutigen Tages abhält, wurde das Veröffentlichungsdatum für Dragon’s Dogma 2 nun offiziell enthüllt. Seit fast zehn Jahren flehen Fans Capcom an, eine Fortsetzung des Action-RPGs Dragon’s Dogma aus dem Jahr 2012 zu entwickeln. Nach einer so langen Zeit der Bitten kündigte Capcom schließlich im Jahr 2022 an, dass es an einem neuen Teil arbeitet, lehnte es aber damals ab, ein Veröffentlichungsfenster zu nennen. Jetzt, über ein Jahr später, ist bekannt, dass der Sequel in nur wenigen Monaten erscheinen wird.

Auf der offiziellen Steam-Seite für Dragon’s Dogma 2 wurde bekannt gegeben, dass das Spiel am 21. März 2024 erscheinen wird. Dies ist das gleiche Datum, das vor etwas mehr als einer Woche für das Spiel durchgesickert ist, was alles andere als bestätigt, dass dieser Eintrag auf Steam korrekt ist. Wenn es erscheint, wird die Fortsetzung nur für Plattformen der aktuellen Generation erscheinen, also für PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC. Wie bereits erwähnt, hat Capcom für den heutigen Tag eine größere Präsentation von Dragon’s Dogma 2 geplant, bei der sie viel mehr Gameplay-Material zeigen und das Veröffentlichungsdatum des Titels offiziell bekannt geben werden.

Dragon’s Dogma 2 wird Anfang 2024 erschienen

“Mach dich auf zu deinem großen Abenteuer, Arisen! Dragon’s Dogma ist ein erzählerisches Einzelspieler-Action-RPG, das die Spieler herausfordert, ihre eigene Erfahrung zu wählen – vom Aussehen ihres Arisen, ihrer Berufung, ihrer Gruppe, wie sie verschiedene Situationen angehen und mehr. Jetzt, in dieser lang erwarteten Fortsetzung, erwartet dich die tiefgründige, erkundbare Fantasy-Welt von Dragon’s Dogma 2.

Auf Ihrer Reise werden Sie von Pawns begleitet, mysteriösen Wesen aus der Anderswelt, in einem Abenteuer, das so einzigartig ist, dass Sie das Gefühl haben werden, von anderen Spielern begleitet zu werden, während Sie Ihr eigenes Abenteuer bestehen. All diese Elemente werden durch Physiktechnologie, künstliche Intelligenz (KI) und modernste Grafik noch verstärkt, um im Spiel eine wirklich fesselnde Fantasiewelt zu schaffen.”