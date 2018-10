Aliens haben eine kleine, aber feine Tradition in Rockstar-Games. Auch wenn der Entwickler sehr reale offene Spielewelten anbietet, gibt es immer wieder etwas mit Aliens. So auch in Red Dead Redemption 2.

Wir erinnern uns noch alle zu gerne an die Alien-Schießerei in GTA 5. Gut, die Szene stand unter Drogen und sollte nicht all zu ernst genommen werden, aber auch RDR2 hat seine Akte X-Mission! Du möchtest das Geheimnis von Mount Chiliad wieder neu aufleben lassen? Hier der Guide zum Alienschiff!

Für den ersten Schritt, öffne die Karte und suche nach Emerald Ranch. Direkt darüber, östlich von Heartland Overflow, und zwischen dem ‚N‘ und ‚O‘ von New Hanover, vergrößere. Nun solltest du eine kleine Hütte an einem Teich sehen. Setze dir einen Wegpunktmarker und reite los. In der Hütte findet man eine Reihe toter Kultisten, einige Schreine und ein gewisses Gefühl der Vorahnung.

Auf dem Tischende, in der Nähe des Kamins, ist eine geheimnisvolle Note. Heb es auf.

Der Hinweis sagt:

„In der zweiten Stunde unter dem halben Mond, durch die große Liebe und Gnade unseres Erlösers, KUHKOWABA, VOYAGER DER ZEIT UND GALAXIEN. WIR VERSETZEN UNSERE MORTAL SHELLS, SO KANN SEIN SCHIFF UNSERE SPIRITUOS ZUM VERSPRECHENDEN REICH, UNSEREN FRIEDEN UND LEISTUNG BIS ZUM ZWEI JAHREN, LEBEN, WENN WIR WIEDER EINEM NEUEN AUSGEWÄHLTEN UND ANGEBOT WIEDER AUF DEM SPITZE VON MOUNT SHANN ZURÜCKKEHREN. In seiner Liebe, wir freuen uns immer.“

Jetzt gebt es ab nach Mout Shann. Öffnen die Karte und zoome in den Nordwesten von Strawberry. Mount Shann liegt unter dem großen ‚S‘ von West Elizabeth. Reite auf den Gipfel des Berges und gehe zum Felskreis. Wenn du einmal herumgelaufen bist, ziehe die Karte hoch und setze einen neuen Wegpunkt zurück zur Hütte, Hanis Bethel.

Bevor man in die Hütte geht, muss es Nacht sein. Wenn man alles richtig gemacht hat, dann sollte die Hütte in einem grünen Schein ausbrechen.

Wenn alles richtig gemacht wurde, sollte die Hütte in einem grünen Schein ausbrechen. Wenn du nach draußen rennst, kannst du einen Blick auf das Red Dead Redemption 2-UFO erhaschen, bevor es wegfliegt.

Anbei noch das passende Video:

