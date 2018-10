Mit dem Launch von Red Dead Redemption 2 am 26. Oktober hat Rockstar auch die „Companion App“ für Smartphones gestartet. Genauso wie für GTA 5 beinhaltet die App einige ziemlich nützliche Funktionen.

Und wie immer gibt es Menschen, die solche Dinge auseinander nehmen. Und genau diese „Entdecker“ haben zum Vorschein gebracht, dass eine PC-Version von Rockstar’s neuestem Open-World-Epos nicht all zu weit entfernt scheint. Zumindest für die App.

Ein User hat in den GTA-Foren über eine Reihe „sehr interessanter Strings und Funktionen“ in der Companion-App berichtet. Der Großteil bezieht sich dabei auf erweiterte Grafik-Einstellungen in der PC-Version des Spiels. Halt! Es gibt ja gar keine PC-Version für Red Dead Redemption 2. PC-Anwender können (später einmal) Schatten- und Lichtqualität sowie Partikeleffekte und Reflexionen einstellen.

Es gibt noch ein weiteres Detail, welches eine PC-Version von RDR2 „näher“ rücken lassen. So gibt es in der App die Funktion automatisch eine Verbindung mit der PC-Version des Spiels herzustellen.

Was wir bisher über eine PC-Version von Red Dead Redemption 2 gewusst haben…

Bisher haben wir eine „laue Meldung“ aus Schweden, wobei ein eifriger Mitarbeiter einen Platzhalter für 2019 ins System gestellt hat. Oder ist die PC-Version näher als wir dachten? Oder müssen wir wieder zwei oder drei Jahre warten, bis wir unzählige lustige Mods im Wilden Westen zocken dürfen?

Bis dahin bleibt für „eingefleischte PC-Gamer“ die Möglichkeit sich doch noch eines der netten Konsolen-Bundles zu holen. Die PlayStation 4 PRO (1TB) inklusive dem neuesten Rockstar-Schlager gibt es für unter 400 Euro bei Amazon.de! Die Xbox One X (1TB) inklusive Red Dead Redemption 2 und PlayerUnknown’s Battlegrounds gibt es für gut 430 Euro bei Amazon.de.

Quelle: Gamingbolt.com

Du willst keine wichtigen News aus der Welt von PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und Co mehr verpassen?! Abonniere noch heute unseren Newsletter! Oder schau auf unserer Facebook-Seite vorbei.