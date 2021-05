Red Dead Online Sommer Update: Heists könnten endlich kommen

Red Dead Redemption 2 hat neue Maßstäbe gesetzt. Das kann man schlicht und einfach nicht ignorieren. Was dieses Game an Grafikdetails, Open World Umfang und bewegender Story abgeliefert hat, war ein wahres Meisterwerk aus dem Hause Rockstar Games. Gleichzeitig hat Red Dead Redemption 2 den schwächsten Online Modus seit langem. Mit dem Sommer Uptade könnte Red Dead Online nun endlich Heists bekommen, aber ob diese das Spiel retten ist nicht sicher.

In einem neuen Newsletter spricht Rockstar Games über das Sommer Update für Red Dead Online und dabei lässt sich auf mögliche Heists schließen:

Red Dead Online’s summer update will add a diverse array of new missions across the world for those looking to step into the criminal underworld. Down in Saint Denis, Angelo Bronte’s trusted lieutenant, Guido Martelli is working to create his own criminal network, so whether it’s intimidation, unsavory crimes, or larger, high-stakes robberies — riders best be willing to do whatever it takes to earn their blood money. – Rockstar Games May 18, 2021