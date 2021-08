Quakecon 2021: Phil Spencer spricht über die Zukunft von “Quake”

Quake (2021) für den Xbox Game Pass. - (C) Xbox Game Studios, Bethesda

Während der Quakecon 2021 sprach Xbox-Chef Phil Spencer über das Erbe von Quake und seinen kulturellen Einfluss auf die gesamte Branche. Das ursprüngliche Quake erhielt eine überraschende remasterte Veröffentlichung für moderne Plattformen und ist ab sofort verfügbar. Die Limited-Editions jedoch nur für PS4 und Nintendo Switch, nicht für Xbox.

Quake ist eine Legende. Immerhin war Quake eines der ersten Arena-Shooter, mit damals rasanter Action, mit dem DOOM zuvor nicht aufzeigte. Gerade die Mechanik des Spiels war Grund dafür, dass Spieler sich in Online Deathmatches mit Rocket Jumps und Co in einer der frühesten eSports-Spiele im Shooter-Genre messen konnten.

Doch was sagt der nunmehrige Besitzer der Spielmarke, Xbox, dazu?

„Ich denke, es ist wichtig für uns als Spieler, als Menschen, die die Spieleindustrie lieben, [zu erkennen], worum es bei der Kunstform geht, die Franchises anzuerkennen, die sich wirklich so stark verändert haben, die nach ihnen aufgrund der bloßen Innovation, Differenzierung, und Art der Risikobereitschaft, die das Team eingegangen ist.” “Quake war eindeutig eines dieser Franchises. Sie können sich vor Quake und nach Quake erinnern. Ich denke, alles, was nach Quake kam, hatte sowohl einen Maßstab, den das Franchise gesetzt hat, als auch einen Einfluss auf Design und Multiplayer, den wir in den Spielen spüren, die wir heute noch spielen. Fantastisches Franchise, um es zu erkennen und zu würdigen, was es für unsere Branche bedeutete “, sagte Phil Spencer (via PureXbox transkribiert).

Alternativ könnt ihr Phil Spencers Worten auch selbst zuhören:

Noch mehr Quake für den Xbox Game Pass

Zusätzlich zu den Konsolen-Releases wurden Quake 2 und Quake 3: Arena auch auf dem Xbox Game Pass für PC veröffentlicht. Es wird gemunkelt, dass dies eine Strategie ist, um dieses klassische Franchise mit Hilfe von MachineGames wiederzubeleben. Ob sich die Gerüchte am Ende bewahrheiten, bleibt natürlich abzuwarten – dennoch scheinen die Fans von der Überraschung begeistert zu sein.

Die Originalversion von Quake unterstützt nun bis zu 4K und Widescreen-Auflösung. Es wurden die Modelle verbesserter, die Beleuchtung dynamischer und farbiger gemacht, Anti-Aliasing und Tiefenschärfe hinzugefügt.