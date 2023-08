PS5-Verlosung endete in Massenpanik mit Verletzten

Ein Influencer überlegte sich eine lustige Aktion, um PS5-Konsolen zu verschenken. Doch mit dem Chaos, hat er wohl nicht gerechnet.

In New York endete eine Aktion, bei der die heißbegehrten PS5-Konsolen verschenkt wurden, in einer Massenpanik mit Verletzten. So organisierte der YouTuber und Twitch-Streamer Kai Cenat eine Veranstaltung, bei der er seinen Fans nach langer Zeit des Wartens endlich eine der Playstation-Konsolen verschaffen wollte. Und alles was sie dafür tun mussten, war auftauchen. Und das taten sie. Mehr noch als der Streamer wohl erwartet hätte.

So kündigte Cenat an, er wolle am 4. August in der Nähe des Union Square in New York die heiße Ware verschenken. Der Twitch- und YouTube-Streamer, der mit beiden Kanäle knapp 10 Millionen Menschen erreicht, rechnete allerdings nicht mit den versammelten Massen. Zu dem Event erschienen mehrere hudert Menschen, so dass eingepferchte Personen schon bald in Panik gerieten. Chaos brach aus, weil jeder eine gratis Konsole für sich beanspruchen wollte.

Chaos wegen PS5

Errichtete Barrikaden wurden umgestoßen und Objekte auf die Veranstalter geworfen. Bei der resultierenden Massenpanik sollen demnach mindestens sieben Personen verletzt worden seien. Die Polizei hätte indes 66 Verhaftungen vorgenommen. Nach dem Vorfall wurde Kai Cenat umgehend wegen Anstiftung zum Aufruhr und ungesetzlicher Versammlung angeklagt. Die PR-Agentur, die für die Organisation der PS5-Aktion verantwortlich war, meldete sich im Anschluss in einem kurzen Statement.

“Wir sind zutiefst bestürzt über den Ausbruch von Ordnungswidrigkeiten, von denen unschuldige Menschen und Unternehmen betroffen waren, und wir dulden dieses Verhalten nicht”, heißt es dort. Wie viele PS5-Konsolen an diesem Tag den Besitzer wechselten, ist indes noch nicht bekannt. Ob sie intakt geblieben sind, oder im ausbrechenden Chaos zerstört oder beschädigt wurden, ist die andere Frage.

Sicher ist nur, dass all jene, die sich auf eine kostenlose PS5-Konsole gefreut haben – immerhin sind die Konsolen selbst nach drei Jahren immer noch schwer erhältlich – weiterhin enttäuscht bleiben. Alle jene, die tatsächlich eine Konsole abstauben konnten, sollten sich derweil fragen, ob es das wirklich wert gewesen ist.