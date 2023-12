Nicki Minaj bricht Zuschauer-Rekord auf Twitch

Die Rapperin Nicki Minaj hatte einen Auftritt in Kai-Cenats-Twitch-Stream, was zu einem erheblichen Anstieg der Zuschauerzahlen für den Creator führte. Der Auftritt von Nicki Minaj und ihre große Fangemeinde trugen dazu bei, dass der beliebte Twitch-Streamer Kai Cenat seinen bisherigen Spitzenwert bei den Zuschauerzahlen übertraf.

Kai Cenat ist schnell zu einem der bekanntesten Streamer auf Twitch aufgestiegen. Er begann seine Streaming-Karriere im Jahr 2021 und etablierte sich schnell als eine prominente Figur in der Branche. Mit einer beeindruckenden Fangemeinde von über 8 Millionen Followern auf Twitch wurde Kai Cenat bei den Streamer Awards 2023 mit dem Preis für den Streamer des Jahres ausgezeichnet. Sein viraler Erfolg hat es ihm ermöglicht, mit bedeutenden Persönlichkeiten der Musikindustrie zu interagieren, wobei Berühmtheiten wie Offset, Ice Spice, Drake und andere während seiner Streams per Anruf oder Besuch auftauchten.

Im April wurde Kai Cenat von Twitch verbannt und löste damit eine Welle von Spekulationen und Besorgnis unter seiner Fangemeinde aus. Während einer anschließenden Fragerunde mit Fans teilte die trinidadisch-amerikanische Rapperin Nicki Minaj ihre Erkenntnisse über Kais Suspendierung mit und bekundete ihre Bewunderung für den Content-Ersteller und ihr Interesse, in seinem Stream aufzutreten. Am frühen Morgen des 14. Dezember 2023 besuchte Nicki Minaj den Twitch-Stream von Kai Cenat und sorgte für einen deutlichen Anstieg der Zuschauerzahlen, der den bisherigen Spitzenrekord brach. StreamsCharts, eine zuverlässige Quelle für Streaming-Daten, bestätigte diese Leistung und stellte fest, dass der Streamer einen bisherigen Rekord um über 40.000 Zuschauer übertraf.

