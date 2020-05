Playstation

Spider-Man auf der PS4 - Sein bisher bester Auftritt

Insomniac Games – Freunde für´s Leben

Unglaubliche 23 Jahre ist es her, dass die Partnerschaft zwischen Sony und dem Studio Insomniac Games ihren Anfang nahm. Eine Reise, die mit Spyro the Dragon auf der PS1 begann, mit Ratchet & Clank auf der PS2 eine Ära startete und schlussendlich mit Spider-Man in 2018 auf der PS4 einen der größten Hit des Jahres landete. Im Darauf folgenden Jahr kaufte Sony Insomniac Games. Neben Jump´n´Runs und Action-Games brachte Insomniac aber auch einen First-Person-Shooter auf die PS3: Resistance. Vor kurzem hat Insomniac auf Twitter ein Foto der Alienrasse Chimera aus Resistance gepostet, gemeinsam mit dem Satz “Do you feel lucky, punk?” (siehe unten). Ist das die Ankündigung des ersten PS5-Titels des Studios?

Do you feel lucky, punk? pic.twitter.com/8EmQFbDHxa — Insomniac Games (@insomniacgames) May 2, 2020

Resistance – Zeit für ein Remake?

Resistance war eines der Launch-Spiele der PS3. Es war zeitgleich eines der ersten Spiele auf der Konsole, welches die 1-Millionen-Marke knackte. Zwei weitere Teile folgten, wobei Resistance 3 nicht mehr an die Erfolge der Vorgänger anknüpfen konnte. Abschließend erschien 2012 mit Resistance: Burning Skies auch noch ein Launch-Titel von Sony´s ebenfalls weniger erfolgreichem Handheld, der PS Vita. Dieses wurde von Nihilistic Software entwickelt, leider aber mit demselben Erfolg wie Teil 3.

Spider-Man – Der Moment der alles veränderte

Auf der PS4 wurde es dann plötzlich ruhig um die Serie. Insomniac Games brachte noch weitere Ratchet & Clank Versionen, bevor sie dann 2018 das Spiel ihrer Geschichte veröffentlichten. Spider-Man war die mit Abstand beste Comic-Adaption bisher. Noch nie schaffte es ein Studio, Spider-Man so gut in Szene zu setzen. Das gesamte Marvel-Universum wurde in ein Spiel gepackt, gemeinsam mit einer ergreifenden Story.

Resistance – Deswegen wünschen wir uns einen Remaster

Fans der Serie sind schon seit längerem laut und verlangen einen Remaster oder ein Remake des Spiels. Dieser Teaser könnte genau dies ankündigen. Wenn man nun bedenkt, das Insomniac Games ein Sony-Exlusiv Studio ist, dann stehen die Chancen für einen Relaunch gar nicht so schlecht. Noch dazu startete die Serie ihre Karriere als Launch-Titel der PS3, folglich stünde eine Integration in das Launch-Line Up der PS5 nahe.

Es ist kein Geheimnis, neben Call of Duty und Fortnite ist es am Shooter-Himmel “ruhig” geworden. Fortnite dominierte die Zielgruppe von sechs bis 18 Jahren, Modern Warfare alle danach. Resistance war ein durchaus solides Spiel, mit einer spannenden Story. Auch wenn die Alien-Invasion á la Independence Day nichts neues war, hat es doch Spaß gemacht. Mit der angekündigten Stärke der PS5 und der mittlerweile weitreichenden Erfahrung von Insomniac Games als Entwickler, können wir uns hier durchaus ein sehr spannendes und starkes Spiel vorstellen. Ein First-Person-Shooter RPG im Alien-Action Setting? Möglich ist alles! Wir bleiben dran.

Quelle