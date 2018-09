Die Release-Termine von PlayStation 5 und „Xbox Scarlett“ rücken immer näher zusammen, aber was erwarten sich eigentlich die Entwicklerstudios von der nächsten Konsolen-Generation?

Der Release der PlayStation 5 wird zwar nicht vor 2021 sein, also noch gut drei Jahre. Dennoch darf man auch ein Entwicklerstudio fragen: „Was erwartet man sich von der nächsten Generation an Konsolen?“

In einem kürzlich geführten Gespräch mit Express Online haben Shadow of the Tomb Raider-Narrative DirectorJason Dozois und Lead-Game-Designer Heath Smith erzählt, was sie von der PS5 und Xbox Scarlett erwarten.

„Mehr Speicher, mehr Rendering, eine weitere Distanz sehen“, verrät der Dozo. „Sehen und denken. Ich kann tatsächlich dorthin gehen, und es ist alles verbunden. „

Die Stimmung wurde von Smith wiederholt, der sagte, dass zukünftige Tomb Raider-Spiele von größeren Welten und größeren Entfernungen profitieren würden.

„Je lebendiger alles ist und wie weit der Abstand ist, denn Tomb Raider ist berühmt für seine Ausblicke. Je weiter man sein Leben in einer Perspektive haben kann, desto lebendiger fühlt man sich“, fügte er hinzu.

Endlose Spielewelten? Ob wir das bereits mit der PS5 und der nächsten Xbox haben werden? Erzählt uns eure Meinung in den Kommentaren!