PS4/PS5: Multiplayer-Spiele die für 2 Kinder und mehr geeignet sind

2 Kinder, 1 Konsole und kein passendes PS4/PS5-Game? Das Spielen auf Videospiel-Konsolen ist ein zweischneidiges Schwert. Es gehört mittlerweile zur Gesellschaft und man kann dem Thema gar nicht ausweichen. Selbst wenn man als Eltern vermeidet solche Spielkonsolen zu Hause. Kinder kommen früher oder später mit Videospiele-Konsolen in Berührung. Daher sollte nicht gleich DOOM oder Until Down der erste Titel der Kids werden.

Als Elternteil sollte man sollte Videospiele nicht verdammen. Natürlich gilt immer die Regel, alles mit Maß und Ziel. Aber welche Games kann man ihnen Zumuten? Und was tun wenn man Geschwister hat? Ich möchte euch jetzt ein paar Games auf der empfehlen, die man auf der PS4/PS5 im 2 Spieler Multiplayer spielen kann und für Kinder geeignet sind.

Wo finde ich kindgerechte Videospiele für mindestens 2 Spieler auf der Sony PlayStation 4 (oder PS5)? Genau hier in dieser Auflistung!

Gang Beasts: Der kurioseste Ringkampf den die PS4/PS5 zu bieten hat

Gang Beasts ist ein 2 bis 4 Spieler Multiplayer für Kinder auf der PS4/PS5. Hierbei geht es um Ringen. Mehr ist es nicht. Die Gang Beasts sind seltsame Gele-Männchen in lustigen Kostümen. Diese versuchen einander aus Ringen oder von Plattformen runter zu werfen. Es gibt keine Schläge oder Tritte. Maximal mit dem Kopf kann man eine Kopfnuss verteilen.

Die Steuerung der Männchen beschränkt sich auf Gehen und die linke bzw. rechte Hand. Man muss jeden Griff einzeln ansteuern, kann sich so auch am Gegner festklammern, der einen gerade von der Plattform werfen möchte. Ein sehr schräges aber lustiges Game für Groß und Klein.

Overcooked 2: 2 bis 4 Spieler kochen zusammen auf der PS4/PS5 im Multiplayer

An die Pfannen, fertig… LOS! Zwiebeln hacken, Fleisch schneiden, Pommes frittieren… ach Mist, die Bestellung war ohne Pommes! Ja in Overcooked 2 stehen 2 bis 4 Spieler zusammen im Multiplayer in der Küche und können auf der PS4/PS5 sogar mit nur 2 Controllern zu viert spielen.

In Overcooked 2 steht man in verschiedenen Küchen. Jede Küche ist für sehr eigene Gerichte ausgelegt. Von den Geräten die man zur Verfügung hat bis hin zu den Zutaten ist alles darauf ausgelegt bestimmte Dinge zu Kochen. Es kommen Bestellungen rein und man muss im Team zusammenarbeiten um diese exakt zuzubereiten. Das erfordert die richtige Reihenfolge. Man muss darauf achten dass nichts anbrennt und irgendwer sollte auch mal abwaschen, da sonst keine Teller mehr da sind.

Spaß und Stress pur… und eine größere Herausforderung als man glaubt!

Rocket League: Das E-Sport Phänomen hebt Fußball auf ein neues Level

Fußball mit Autos. Eigentlich fasst dieser eine Satz Rocket League perfekt zusammen. Mit Turbo betriebenen Autos rast man über das Fußballfeld auf einen gigantischen Ball zu und versucht diesen ins Tor des Gegners zu katapultieren. Was nach einem Deppen einfachen Konzept klingt, hält sich nun schon seit 5 Jahren nicht nur unter den beliebtesten Games weltweit. Sondern ist auch einer der härtestet E-Sports die es da draußen gibt.

Im Split-Screen können hier 2 bis 4 Spieler im Multiplayer auf der PS4/PS5 gegeneinander antreten und sich sportlich messen. Ganz klassisch, wer die meisten Tore bis zum Abpfiff hat, gewinnt. Es ist sehr einfach zu lernen, der Einstige entsprechend schnell und somit für Jung und Alt geeignet.

Supermarket Shriek: 2 Spieler schreien sich durch die Level

Dieses Game habe ich erst kürzlich testen dürfen. Supermarket Shriek ist total Banane! Es sitzen ein Mann und eine Ziege in einem Einkaufswagen fest und manövrieren sich durch die schrägsten Level. Teilweise als Hindernis-Parkour, Teilweise als Zeitrennen oder auch als Sammelaufgabe.

Der Clou ist… man steuert den Einkaufswagen indem man schreit. Ja schreit. Mit den R2 und L2 Tasten, bringt man entweder den Mann oder die Ziege, oder Beide zum schreien. Das Gebrüll schiebt den Wagen vorwärts. Dieses Game lässt sich auf der PS4/PS5 im 2 Spieler Multiplayer spielen indem jeder auf seinem Controller nur einen der beiden Insassen zum Schreien bringen kann. Mit einem Headset kann man dies sogar spielen indem man ins Mikrofon schreit… dies würde ich aber bei Kindern nicht empfehlen!

Tricky Towers: Das Multiplayer-Tetris für 2 bis 4 Spieler auf PS4/PS5

Tricky Towers ist im Prinzip ein Ableger von Tetris. Nur dass man links und rechts keinerlei Begrenzung hat. Und der Boden begrenzt ist. Ach ja und der Turm kann schief werden. Er kann auch zu wanken beginnen. Tricky Towers ist also irgendwie auch wie JENGA. Pass auf dass dein Turm nicht zusammenkracht. Es ist also eine Art JENGA Tetris und das gegeneinander. Hier können auf der PS4/PS5 ebenfalls 2 bis 4 Spieler im Multiplayer gegeneinander Türme bauen.

In verschiedenen Modi kommt es auf unterschiedliche Bau-Techniken an. Hinzu kommt noch eine Zauber Komponente die teilweise den Turm retten kann, aber auch den gegnerischen Turm sabotieren. Kniffelig und lustig zugleich ist es definitiv was für Kinder aber auch für die Erwachsenen.

Crash Team Racing: Der 2-Spieler-Multiplayer-Racer auf der PS4/PS5

Und wie könnte es anders sein… natürlich ist hier auch ein Racer in der Liste. Denn Crash Team Racing ist ein wirklich würdiger und lustiger Racing Titel der Kinder und Erwachsene gleichermaßen begeistert. Die Rennen sind spannend, schnell und actiongeladen durch die Möglichkeit seinen Gegnern eins auszuwischen. Es gibt Abkürzungen zu entdecken um Zeit zu sparen und verschiedenste Fahrstile um so zu fahren wie es für einen selbst passt.

Hier können 2 bis 4 Spieler im Multiplayer auf der PS4/PS5 an den Start gehen um zu sehen wer schneller ist. Ehrgeiz ist garantiert und ebenso der Ärger über Sabotage-Attacken. Viel Spaß!

Viel Spaß mit der Spieleauswahl.