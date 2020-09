PS5 als Retro-Juwel? Neues Patent schlägt Kompatibilität mit PSP vor

Der Handheld-Konsolen-Markt gehört Nintendo. Seit irgendwie immer. Trotzdem probierte es Sony mit der PlayStation Portable (kurz PSP), mit akzeptablen Erfolg. Die Japaner unterstützten die PSP ein Jahrzehnt lang und konnten so über 80 Millionen Geräte verkaufen. Jetzt sieht es so aus, als könnten PlayStation-Spieler ihre alte PSP aus der Schublade holen. Ein neues Sony-Patent weist darauf hin, dass sie mit der kommenden PS5-Konsole kompatibel sein könnte.

Das am 6. Februar 2020 eingereichte und am 20. August veröffentlichte Sony-Patent enthält ein Bild, das verschiedene Zubehörteile und Peripheriegeräte zeigt, die möglicherweise mit der Sony PlayStation 5-Konsole kompatibel sind. Dazu gehören das PlayStation VR-Headset, die PlayStation-Kamera, PlayStation Move, ein DualShock 4-Controller, Maus und Tastatur, eine Fernbedienung, ein Bluetooth-Headset und die PlayStation Portable. Im Patenttext wird auch die PlayStation Vita (PS Vita) erwähnt, sodass der Handheld möglicherweise auch für die PS5 eine Rolle spielt.

Eine Möglichkeit für die PS5, für die PSP oder PS Vita verwendet werden können, sind Remote-Play-Funktionen. Einige Fans sind sich dessen vielleicht gar nicht bewusst, aber es ist tatsächlich möglich, viele PS4-Games im Handheld-Modus zu spielen, wenn man eine PlayStation Vita hat, ähnlich wie bei der Wii U.

Da Sony die PS Vita 2019 eingestellt hat, wäre es etwas seltsam, wenn sie Remote-Spiele für PS5-Spiele enthält. Tatsächlich hat Sony gesagt, dass der neue DualSense-Controller ohnehin für PS5-Spiele erforderlich ist, sodass Remote-Spiele mit neuen Titeln nicht möglich wären. Es sei jedoch darauf hingewiesen, dass die PS5 abwärtskompatibel mit PS4 ist und daher für diese Spiele möglicherweise Remote-Spiele möglich sind.

A PS5 patent around controllers has a PSP in the image

Fans have started to theorise what it could mean but there has been official word from Sony.

(Image from US Patent Application Publication)#PS5 #Playstation5 #PlayStation pic.twitter.com/rGZA59toTE

— SoulsLikeGamer (@soulslikegamer) September 5, 2020